İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılan belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği iddiasıyla 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda partili de izledi. Duruşmanın ardından İmamoğlu’nun avukatları tarafsızlığa gölge düşürdüğünü belirterek reddi hakim talebinde bulundular. Mahkeme, bu talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti. Tanık olarak dinlenen İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkan Danışmanı Murat Ongun, şunları söyledi: “Olayın olduğu gün İmamoğlu ile beraberdik. Bir toplantı sırasında çok sayıda gazeteci arkadaşımız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’na ‘ahmak’ dediğini mesaj olarak gönderdiler. İmamoğlu’nun yanıt vermek isteyip istemediğini sordular. Konuyu başkanımıza sordum. O da ‘Bu çok yakışıksız bir ifade, cevap verelim’ dedi. Ardından gazeteci arkadaşları Üsküdar’a davet ettim. Başkanımız ‘Lafa bakarım...’ diye devam eden cümleyi kurdu. İmamoğlu’ndan herhangi bir YSK üyesi ile alakalı olumsuz söz duymadım.” İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını (HAGB) kabul etmediklerini belirterek, Soylu’nun tanık olarak ifadesine başvurulmasını talep etti. Mahkeme, Soylu’nun dinlenmesi talebini ve avukatların beyanları için ek süre vermeyi reddetti.

İNDİRİM VE ERTELEME YOK

Mahkeme, saat 13.15’te duruşmayı saat 16.00’ya erteledi. Saat 16.00’da devam eden duruşmada son savunmalar alındıktan sonra karar için yeniden ara verildi. Saat 18.00 sıralarında kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu’nu “kamu görevlilerine karşı hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme; cezada indirim, erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakma şartlarını uygulamadı. Mahkeme ayrıca sanığın TCK 53’üncü maddesi kapsamında siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına hükmetti.

ALTILI MASA SARAÇHANE’DE BULUŞUYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; İmamoğlu hakkındaki kararın ardından Altılı Masa’daki liderler arasında telefon trafiği yaşandı. CHP, İmamoğlu hakkındaki kararın ardından bugün Saraçhane’de miting düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal saat 16.00’da Saraçhane’de olacak

‘BU MİLLET HAKKINI YEDİRMEYECEK’

Mahkemenin duruşmayı saat 16.00’ya ertelemesinin ardından Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” mesajını paylaştı. İmamoğlu’nun çağrısının ardından Saraçhane’deki İBB binasının önünde toplanıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter’dan “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” diye yazdı.

Kendisini bekleyen kalabalığa otobüsün üzerinden hitap eden İmamoğlu, “Saraçhane’ye, evinize hoş geldiniz. İstanbul kimin demiştik, sizin, 16 milyon İstanbullunun. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın (bugün) çok daha büyüyecek. Başta CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok kıymetli İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Altılı Masa’nın diğer siyasi parti liderleriyle birlikte bir arada olacağız. Bu yüce millet hak yemeyecek ama hakkını da yedirmeyecek” dedi.

ERDOĞAN’DAN ALINTI YAPTI

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bakın size okuyacağım sözü lütfen dinleyin; ‘Görüyoruz ki yargı, gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, güç ve çıkar odakları, seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini, iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol, yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır.’ Ne kadar doğru cümleler değil mi? Bu sözler, bu belediyenin başkanıyken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmanın cümleleri. Görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye?” İmamoğlu, “Demokrasi için mücadele edeceğiz. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede, edeceğiz? Sandıkta edeceğiz. Benim hala gençliğim var. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var. 2023’te her şey çok güzel olacak.”

‘BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK’

Akşener de konuşmasında “Ey Saraçhane, ne çektiniz be! Bundan yıllar evvel buradan okuduğu bir şiirle mahkum olan bir belediye başkanı vardı. Ve o büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki ‘Bu şarkı burada bitmez.’ Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek. Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Evet onlar korkuyor. Ama biz korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

‘Karar kesinleşirse aday olamıyor’





CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara ilişkin, “Karar kesinleşirse seçme, seçilme hakkı gidiyor” dedi.

Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara ilişkin şunları söyledi:

“Bu siyasi bir karar. Bu karar TCK 53 uygulaması var. Siyasi yasaklı hale geliyor. Yani öyle bir karar verilmiş ki 2 yıl 7 ay. Bu durumda milletvekili adayı, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı adayı olamıyor. 53’e göre ne belirleniyor, verilen ceza miktarınca memnu haklardan yasaklı oluyor. Seçme, seçilme hakkından, aday olabilme hakkından, hesap edin, büyükşehir belediye başkanı seçimleri ne zaman olacak? 2024’te, onu bile kapsıyor. Bu sarayın yargısı. Bu kadar da olmaz.”

Bülbül bundan sonraki sürece ilişkin de, “İstinafa gidiyor. İstinaftan sonra Yargıtay’a gidiyor. Karar kesinleşirse seçme, seçilme hakkı gidiyor. Belediye başkanlığı düşüyor. Milletvekili olamıyor. Aday olamıyor” dedi.

‘YASAK İNFAZ KADAR’

Kararla ilgili Milliyet’e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi, ceza avukatı Naim Karakaya süreçlerle ilgili şunları söyledi: “Karar öncelikle İstinaf Mahkemesi’ne gidecektir. Eğer hüküm İstinaf’ta kesinleşirse siyasi yasak infazla birlikte uygulamaya konulacak. İstinaf tarafından bozulursa, lehe veya aleyhte olması farketmeksizin dosya Yargıtay’a gider. Hüküm kesinleştiği an infaz aşamasına geçilir ve siyasi yasak başlar. Siyasi yasak süresi cezanın infazı kadar olacaktır. İstinaf süreci ise dairelerin iş yükü ile alakalı bir durumdur.”

KILIÇDAROĞLU BERLİN’DEN DÖNDÜ

‘Adaleti sonuna kadar savunacağız’

İmamoğlu’na yönelik dava sürerken Almanya ziyareti kapsamında Berlin’de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeleri an be an takip etti. Kararın açıklanmasının ardından İstanbul’a dönme kararı alan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na asla moralini bozmaması gerektiğini söyledi. Ardından İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan Kılıçdaroğlu’nu İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Öte yandan karara ilişkin ilk açıklamasını Berlin’de yapan Kılıçdaroğlu, “Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanlara da bunu asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, “Ekrem Başkan’ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce ‘Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli, tartışmasız Soylu’ya karşı söylendiği belli’ demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum yargının üzerinden elinizi çekin. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan, 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir” dedi.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: İstinaf yolu açık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ancak bundan sonraki süreçte hem İstinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz.

KARARA TEPKİLER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Siyasi amaçla yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız. Millet iradesine ipotek konulamaz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: İstanbullular belediye başkanını sandıkla göreve getirdi. Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye, üstündeki kara örtüyü milli iradeye sahip çıkarak kaldıracaktır! Yarın İstanbul’da ‘Yeter söz milletin’ diye haykıracağız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak demokrasi mücadelesiyle bu dönemi kesinlikle sona erdireceğiz.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu’na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum.