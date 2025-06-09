Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu bugün Zeyrek'in durumuna ilişkin yaptığı son açıklamada "Bugün itibarıyla dünden farklı olarak iyi yönde bir gelişme yok ama negatif bir gelişme de yok. Mevcut hayatta kalma mücadelesi devam ediyor" demişti.

Zeyrek’in elektrik çarpmasıyla ağır yaralandığı kazaya dair soruşturmada Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre henüz şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Musa Kesler'in haberine göre, kaza nedeninin belirlenmesi için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Elektrik Mühendisleri Odası’ndan bilirkişi heyeti tayin etti. Bu heyet olay yerinde ve kaçak akımın çıktığı mekanizmada gerekli incelemeleri yaptı. Bilirkişi Heyeti’nin ilk tespitlerine göre makine dairesinde ‘67 Watt’ büyüklüğünde bir kaçak akım süreci vardı. Ayrıca havuzun mekanizmalarının bulunduğu makine dairesi havuza çok yakın bir yere yapıldığı için su sızıyordu.

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KOROZYON OLMUŞ

Sızan sular da ortamda nemi artıyor ve elektrik mekanizmasında korozyona sebep oluyordu. Daha önce de birkaç kez arıza çıkmıştı. Bu nedenle makine dairesinin havuza çok yakın yapılması ilk ciddi hata bulgusu olarak ele alınıyor. Öyle ki hem kurtarmaya gelen 112 ekibi hem de sonrasında bilirkişi heyeti çalışmalarını yaparken kaçak riski halen devam ediyordu.

Soruşturmayı yürüten Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü şu an için ‘sabotaj’ ya da benzer bir kasıta dair bulguya ulaşmadı. Ancak her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak titiz bir soruşturma yürütülüyor. İlk aşamada kazaya hangi ihmallerin yol açtığı ve bu ihmallerin sorumlusu veya sorumluları tespit edilecek. Bu tespit de bilirkişi raporu üzerinden yapılacak.

‘BİR İNİP BAKAYIM’

Elektrik kaçağı ‘makine dairesi’ denilen yerdeki, havuz suyunun pompalanmasını ve devir daimini sağlayan mekanizmanın elektrik panosunda meydana geldi. ‘Dalgalı voltaj’ denilen bir akım var panoda. Başkan Zeyrek’in 3-5 dakika boyunca bu akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Dar küçük bir yerdeki bu panoda kazadan bir gün önce bir arıza çıktı. Bu arıza tekrar edince Başkan Ferdi Zeyrek, “Bir inip bakayım” diyerek kontrol etmek istedi. Eşi de itiraz ederek uyardı. Başkan Zeyrek de müdahale etmeyeceğini sadece kontrol edeceğini söyleyerek yalnız başına panonun olduğu yere indi.

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MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Bir süre sonra eşi ‘pat’ diye bir gürültü duydu. Hemen durumu anladı ve şalteri indirip, elektriği kesti. Başkan Zeyrek’i kendinden geçmiş bir halde yatarken buldu. Zeyrek merdivendeyken akıma kapılıp düşmüştü. İndiği yer dar küçük bir yerdi. Nemli ve ıslak olması daha da ağır bir durum oluşturdu. Dar bir yer olduğu için de ekipler Zeyrek’i oradan çıkarmakta epey zorlanırken bu 5-6 dakika sürdü.

KIZI: İHMALDİ

-FERDİ Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, öncesini, olay anını ve detayları Instagram hesabından olayı şöyle anlattı: “Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şalterin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.”