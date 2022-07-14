Ä°mamoÄŸlu: Ä°stanbul genelinde afet benzeri bir durum yaÅŸanmadÄ±

Ekrem Ä°mamoÄŸlu, SaraÃ§hane'deki baÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°mamoÄŸlu, Kurban BayramÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸla ilgili, "O gÃ¼n Ä°stanbul genelinde afet benzeri bir durum yaÅŸanmadÄ±. Ä°stanbul genelinde adÄ±na afet denecek bir olay yaÅŸanmadÄ±. BirkaÃ§ ilÃ§ede yaÅŸanan su baskÄ±nlarÄ± oldu. Sadece Esenyurt'un PÄ±nar Mahallesi'nde, sÄ±nÄ±rlÄ± bir hatta sorun yaÅŸandÄ±. KaldÄ± ki aynÄ± yerde geÃ§miÅŸ yÄ±llarda defalarca sorun yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. 2020 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan sorun sonrasÄ± bÃ¶lgeye kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m oluÅŸturmak adÄ±na yatÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±k ve sÃ¼reci devam ediyor. 8 milyon lirayÄ± aÅŸan bir yatÄ±rÄ±mdan bahsediyoruz" dedi.

Ä°mamoÄŸlu, geliÅŸmeleri konferans sistemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaparak ekibiyle beraber yÃ¶nettiÄŸini belirtti.Â

"Ä°BB'DE TEK ADAMLIK ASLA OLMAYACAK"

Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "Mevcut iktidarÄ±n uygulamalarÄ± nedeniyle dejenere bir olgu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Nedir bu olgu? TÃ¼m alanlarda tek adamlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±. Bu tek adamlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ± yaygÄ±n hale getirilmek isteniyor. Her konuda tek adam vurgulanmalÄ±, adÄ± mutlaka geÃ§irilmeli, her ÅŸeyi yapan sadece o tek adam olmalÄ±. Tek adam olmazsa hiÃ§bir ÅŸey yÃ¼rÃ¼yemez algÄ±sÄ± yaratÄ±lmalÄ±. Bu milim milim iÅŸlenen bir algÄ± sÃ¼reci. Dejenere bir yÃ¶netim ÅŸekli ve iÅŸ yapma halidir. Tek adamlÄ±ÄŸÄ±n bu denli yÃ¼celtilmesi ve her alana yayÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§ok tehlikeli bir durumdur. Her sorunda sahada o iÅŸin baÅŸÄ±ndaki kiÅŸi olmazsa yapÄ±lan hiÃ§bir ÅŸeyin anlamÄ± yok. Ã–yle bir durum sÃ¶z konusu. Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan binlerce insanÄ±n emeÄŸinin hiÃ§bir deÄŸeri yok sanki. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 3 yÄ±ldÄ±r tek adam kafasÄ±yla yÃ¶netilen bir kurum deÄŸildir. Bu gerÃ§eÄŸi Ã¶ncelikle bu Ã¼lkeyi tek adam kafasÄ±yla yÃ¶netmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirenler anlasÄ±n. Ben baÅŸkan olarak kaldÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼rece de Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde tek adamlÄ±k asla olmayacak" ifadelerini kullandÄ±.Â

"BEN Ã‡Ä°ZMEMÄ° ALT YAPI Ã‡ALIÅžMASI YAPARKEN GÄ°YÄ°YORUM"

"Åžov yapmaya deÄŸil, sorun Ã§Ã¶zmeye odaklandÄ±k" diyen Ä°mamoÄŸlu, "Objektifin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ip Ã§izme gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermeyle kimse bu emeÄŸin Ã¼stÃ¼nÃ¼ kapatamaz. Ben Ã§izmemi afet sonrasÄ± deÄŸil, gÃ¶steriÅŸ olsun diye deÄŸil, afet olduÄŸunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z zarar gÃ¶rmesin diye Ã¶ncesinde alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken giyiyorum. Â Ben Ã§izmeyi sorun olduktan sonra medyaya fotoÄŸraf vermek iÃ§in deÄŸil, sorun olmasÄ±n diye 25 yÄ±ldÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼lmemiÅŸ alt yapÄ± sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in sahada giyiyorum. Ben afete neden olacak siyaset uygulayÄ±p sonra da afet sahasÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirsem aÃ§Ä±kÃ§asÄ± hem kendimden utanÄ±rÄ±m hem milletimize karÅŸÄ± da benim gerÃ§ekten yÃ¼zÃ¼m kÄ±zarÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

"ORTAYA Ã‡IKAN ZARAR BEN Ä°L DIÅžINDA OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N YAÅžANMADI"

Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "PÄ±nar Mahallesi'nde ortaya Ã§Ä±kan zarar ben ailemle il dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸum iÃ§in yaÅŸanmadÄ±. Ä°Ã§inde ciddi ihmaller var. Esenyurt'ta dere yataÄŸÄ±nÄ± ben olduÄŸu yerden deÄŸiÅŸtirip baÅŸka bir yere kaydÄ±rmadÄ±m. Esenyurt'ta dere yataÄŸÄ±nÄ± ben daraltmadÄ±m. Esenyurt'u vahÅŸi yapÄ±laÅŸmaya ben aÃ§madÄ±m. DÃ¼nyanÄ±n en Ã§irkin ÅŸehrini var eden o zihniyet yaptÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±" dedi.Â

Ä°mamoÄŸlu, Ã§alÄ±ÅŸmalara ve yatÄ±rÄ±mlara devam ettiklerini belirterek baskÄ±nlarÄ±n engellenmesi iÃ§in Ä°SKÄ°'nin 10.2 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi.

"3 YILDA Ä°ZÄ°N KULLANDIÄžIM GÃœN SAYISI 25"

Â "3 yÄ±lda izin kullandÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n sayÄ±sÄ± tam 25 gÃ¼n" diyen Ä°mamoÄŸlu, "Her yÄ±la sadece bir hafta dÃ¼ÅŸÃ¼yor. 1 hafta her yÄ±l ailesine vakit ayÄ±rmÄ±ÅŸ bir babayÄ±m. Ailelerin birlikte zaman geÃ§irmeye, paylaÅŸmaya mutlu olmaya hakkÄ± var. Ben Ä°stanbul'a hizmet etmeyi kutsallaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ bir belediye baÅŸkanÄ±yÄ±m. AynÄ± ÅŸekilde ben Ã§ocuklarÄ±mÄ± dinlemeyi ve onlarÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±, onlarla kaliteli zaman geÃ§irmeyi, onlarÄ±n bu zamanlarÄ±nÄ± Ä±skalamamayÄ± kutsallaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ bir babayÄ±m. 2 tatilimde de Ä°stanbul yaÄŸmura denk geldi. Ama bÃ¼tÃ¼n Ä°stanbul Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ± da iyi niyetimi de Ã§ok iyi biliyor. Evine, eÅŸine Ã§ocuklarÄ±na ailesine zaman ayÄ±rmayan bir baba da asla olmayacaÄŸÄ±mÄ± belirtiyorum" diye konuÅŸtu.

"15 TEMMUZ Ä°Ã‡Ä°N DAVET EDÄ°LMEDÄ°M"

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Ä°mamoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± 15 Temmuz programÄ±yla ilgili, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n SaraÃ§hane'de bir toplantÄ± yapma kararÄ±nÄ± ilanlardan gÃ¶rdÃ¼m. SaraÃ§hane'de bir ilan yapÄ±yorsanÄ±z SaraÃ§hane'de 16 milyon insanÄ±n oyuyla seÃ§ilmiÅŸ belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n bu sÃ¼recin iÃ§inde olmasÄ± ve bu sÃ¼rece katkÄ± sunmasÄ± istenir. HenÃ¼z davet edilme nezaketinde bulunulmadÄ±. DolayÄ±sÄ±yla ben davet edilmedim. Ben cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan Ankara'da randevu istediÄŸim gibi SaraÃ§hane'ye de davet etmiÅŸtim. Muhtemelen gelemediÄŸi iÃ§in ÅŸu ana kadar bunu baÅŸka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarÄ±n burada buluÅŸma ilan ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben de SaraÃ§hane'ye gelir de kendisinin de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± SaraÃ§hane'ye uÄŸrar mÄ± diye davet edilmesem de aynÄ± saatlerde burada kendilerini bekliyor olacaÄŸÄ±m. Bir kahvemizi iÃ§mesini, bir Ã§ayÄ±mÄ±zÄ± iÃ§mesini diliyorum" dedi.Â

Ä°mamoÄŸlu bir gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajla ilgili de, "Ä°stanbul'da kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bir seÃ§imi iptal eden akÄ±l genel seÃ§imden sonra bizi gÃ¶revden almayÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir dedim" ifadelerini kullandÄ±.Â

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