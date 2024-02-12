İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü! 'Her türlü göreve hazırım'

Türkiye'nin ilk uzay misyonu tamamlandı. Uzayda 18 gün kalan astronot Alper Gezeravcı 13 test gerçekleştirdi.

Uzay yolculuğunun bitmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Dünya'ya başarılı iniş gerçekleştiren Gezeravcı bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelerek yurda giriş yaptı.

UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 47 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Bugüne kadar yürütülen Axiom misyonları içerisinde en uzun misyon oldu.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün 47 saatlik yolculuğu da bu misyon içerisinde imza atılan rekorlardan biri olarak tarihe geçti.

BAKAN KACIR: VATANINA HOŞGELDİN

Astronot Gezeravcı'nın basın toplantısı başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Bir kez daha Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyorum. Biyoloji, tıp, malzeme konusunda önemli kazanımlar getirecektir. Uzaydaki mikro yerçekiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırıldı. Bitkiler, algler, propolisle uzay destek sistemlerinde araştırmalar gerçekleştirildi. Her bir projenin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilim ve bilim insanlarına verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından bu misyon çok değerlidir. Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesi misyon vesilesiyle takip edildi. Astronotumuz uzay istasyonundan Türkiye'ye 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirerek bizleri kapsamlıca bilgilendirdi.

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Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve özgüven oldu. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde uzay bilim misyonumuz konuşuldu. Bu misyon bu yönüyle bilim toplumu olma istikametinde yeni bir başlangıç olmuştur. Bilim misyonunun ardından Milli Uzay Programı'ndaki çalışmalara devam edeceğiz. Deney çıktılarını dikkatle değerlendireceğiz ve gerekli desteği sunacağız. İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonlarını geliştirme süreçlerine yönelik Ar-Ge planları oluşturacağız. Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuracağız. Uzaya bağımsız erişim programını sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye devam edip 2030'a kadar uzay limanı kuracağız. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program zorlu uzay koşullarında kullanma ve ticarileştirme olanağı sunacak.

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Uzay gözlemlerini destekleyeceğiz. İlk milli haberleşme uydumuzu Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiyemizin uzay araştırmalarında geri kalması asla düşünülemez.

"DEVLETİM NE EMREDERSE ONU YERİNE GETİRMEYE HAZIRIM"

Alper Gezeravcı'nın açıklamaları şöyle:

Adımımızı attığımız ilk andan itibaren gülümseyen yüzlerle karşılaştığım için son derece mutluyum. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme döndüm. Ülkemin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitim ve kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum tüm imkanları seferber ederek görevin hazırlık sürecinde ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle sayın Cumhurbaşkanımız, görevin icrasında hiçbir aksaklığa izin vermeyen bakanlığımız, TUA ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnetarım.

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Kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Bu sadece başlangıçtı, bir yere varış değildi. Ülkemin bugüne kadar atmış olduğu adamın geleceğe yönelik hedeflerin güçlü duruşu noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak basın yayın kanallarında ülkemize ilişkin gurur verici ifadelerden almış olduğum ilk izlenimlerle müthiş şekilde gururlanmış olarak ülkeme döndüm. Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu uzaydaki yerimizi bu ekosistemde fayda sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını kısa sürede göreceğiz. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımızdaki asil kanın potansiyelinin farkında olamayışımızdı. Koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz. Bu başarı bireysel değil, her hanedeki çocuğun başarısıdır.

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Bilim insanlarımızın hazırlık süreci ve büyük projenin gerçekleştirmesine şahitlik ediyoruz. Bu projenin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Birer izlenime sahip oldunuz. Bilim insanlarının verdiği deneylerin hazırlık süreçlerine sizler imza atacaksınız.

Aslında benim odaklandığım husus icra edilen 20 günlük süredeki görevler değildi. Tarihimizde bu alanda görev yapmamış olmamıza rağmen bu derece mükemmel bir ahenk içinde harika hazırlık süreci geçirdik. Bunun bütününü düşündüğünüzde ülkenin nasıl bir potansiyeli olduğunu bizzat içinde bulunarak buraya getirme imkanına sahip olmak müthiş derecede mutluluk verdi. 10 hedeften biriydi bu. Devletin bu noktada enjekte ettiği öz güveni damarlarımızda hissettik.

Dünya büyük bir nimet. Nimetlere şükretmemiz gerektiğini idrak ettim. Gözümüzün görebildiği gökyüzüne kafamızı kaldırdığımızda gök kubbeye bakarak aşinaydık. Askeri havacılıkta hedef büyülenmesi tabiri var. Bakıp da büyülenmediğiniz bir an yok. Yolculuk esnasında gidiş ve dönüşte kafamda beklenti yaratmamıştım. Kafamda şöyle böyle olacağım diye beklentim yoktu. 12. dakikada koltuğumdan çözüldüğüm andan itibaren yer çekimsiz ortamın 4 boyutta verdiği hareket imkanını ilk dakikadan itibaren tecrübe etme imkanı buldum. Allah'ın yarattığı her bünye farklı karakteristiğe sahip. Adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi kısıtlı bir alan. Oradan daha büyük hacme giriş yapınca adaptasyonla ilgili sıkıntı yaşayabileceğimiz süreçten bahsedilmişti. Orada da sıkıntı yaşamadım. İlk saatten itibaren deney çalışmalarının kurulumuna başladım. Ayağımı yere bastığım andan itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bireysel bir şeyden ziyade, dünyanın en zorlu jeopolitik lokasyonunda dünyada var olabilmiş milletin bana verdiği özgüveni hissediyorum.

Ben bugünlere devletimin verdiği eğitim ve imkanlarla geldim, devletim ne emrederse onu yerine getirmeye hazırım. Karan'a hediye getirdim, mutlu oldu. Gecikmeden üzülmüş. Maneviyatı yüksek bir ülkeyiz. Ailemizle kardeşlerimle bir araya gelmek benim için müthiş bir mutluluktu. Bugüne kadar hayallerimin sınırlarını limitlemek zorunda kaldığım suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini bünyelerinde hissedecekler.

Bu ülkenin maneviyatı yüksek insanlarıyla buluşmak için zamanın gelmesini dört gözle bekledim. Emanet edilen görevleri çok güzel sonuçlarıyla birlikte sabırsızlıkla bekledim.