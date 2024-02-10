İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
10.02.2024 - 09:05 |
Kacır mesajında "Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.
GEZERAVCI'DAN İLK PAYLAŞIM
Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.
Kavuşma anı…— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 10, 2024
Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu.
Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek.#GururDuyTürkiye 🧑🚀🇹🇷 pic.twitter.com/j8YMHI6vcp