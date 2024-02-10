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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

10.02.2024 - 09:05 |
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu

Kacır mesajında "Kavuşma anı… Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.

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GEZERAVCI'DAN İLK PAYLAŞIM

Dünya'ya dönen Gezeravcı, ilk paylaşımını yaptı. Sosyal medya paylaşımında Dragon kapsülünden çıktıktan sonra çekilen ilk fotoğraf karesine yer veren Gezeravcı, "Merhaba Dünya. Ben geldim" dedi.

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