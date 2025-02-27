İLK TERAVİH NAMAZI VAKTİ: İlk Teravih Namazı kaçta ve ne zaman kılınacak? 2025 Ramazan ayının ilk Teravih Namazı hangi gün?

İslam alemi bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını yaşamaya başladı. 1 Mart'ta başlayacak olan on bir ayın sultanı Ramazan boyunca oruç ibadetinin yanı sıra teravih namazı da kılınacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da teravih namazı saat kaçta kılınır? İşte, detaylar...

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/426, 469; Kâsânî, Bedâi‘, 1/290).

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

28 Şubat Cuma İstanbul Yatsı Vakti: 20:19

28 Şubat Cuma Ankara Yatsı Vakti: 20:03

28 Şubat Cuma İzmir Yatsı Vakti: 20:26

28 Şubat Cuma Bursa Yatsı Vakti: 20:19

2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İLE İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ