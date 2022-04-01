İlk sahur bugün mü? İlk sahur ne zaman 2022, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur vakitleri!

Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşların Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur vakitleri araştırması da başladı. Türkiye'deki ramazanın birinci günü ilk teravih Hakkari'de saat 19.51'de, son teravih ise Edirne'de saat 21.08'de kılınacak. Peki, İlk sahur ne zaman 2022, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Sahura ne zaman kalkıyoruz? ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahur bugün mü? İşte, 2022 Ramazan imsakiyesi ve sahur saatleri…

İLK SAHUR BUGÜN MÜ, SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

1 Nisan Cuma gecesini 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

İLK SAHUR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da gerçekleşecek.

Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20

İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42

Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08

Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

İL İK SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ekran üzerinden bulunduğunuz şehre ait iftar ve sahur bilgilerini imsakiye sayfasında yerler 'Şehir Seç' butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

İstanbul’da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak.

330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. 2021 yılında 365 gram sade pidenin fiyatı ise 4 liraydı.



Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan’da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" ifadelerine yer verildi.