İlk oylara diplomatik yolculuk! Bugün sona eriyor

Yurt dışı temsilciliklerde dün itibarı ile 1 milyon 632 bin 994 seçmen oy kullandı. Gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy verdi. Böylece, temsilcilikler ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyon 751 bin 365’e yükseldi. Yurtdışı oylarda bugün son güne girilirken, kullanılan toplam oylar 2018 seçimindeki oy sayısını geçti. 2018’de yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 1 milyon 358 bin 584 seçmen sandığa gidip oy kullanmıştı.

73 ÜLKEDE SANDIK

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliğinde ve gümrüklerde oy verme işlemi 27 Nisan’da başladı. Yurtdışında kayıtlı 3 milyon 416 bin bulundukları ülkelerde belirlenen saatte sandıklar kapanana kadar oy kullanabilecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurtdışı Seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 Gümrük kapısında, oy verme günü olan 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar 24 saat oy verebilecek.

67 ÜLKEDE OYLAR TAMAM

Hollanda, İtalya, Belçika, İşviçre, Polonya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerindeki temsilciliklerde ve ABD ile Kanada’da oy kullanma işlemleri tamamlandı. 73 ülkeden 67’sinde oy verme işlemi sona erdi. Altı ülkede ise bugün sona eriyor.

UÇAKLA GETİRİLİYOR

Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu. Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, havayoluyla Türkiye’ye taşınmaya başlandı. Oylar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

ANKARA’DA TOPLANACAK

Yurtdışında Oy Kullanma işleminin bugün tamamlanmasından sonra tüm ülkelerdeki oylar yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca, Ankara’daki ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenli alanda tutulacak. Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak.

OYLARIN DAĞITIMI

Yurtdışındaki geçerli oylar, milletvekili seçiminde Türkiye’deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

AGİT HEYETİNDEN 2 İSME RET

14 MAYIS seçimlerini izlemek üzere Türkiye’ye gözlemci gönderecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı parlamenter asamblesi, Türk makamlarına iletilen 100 kişilik heyette yer alan iki kişinin reddedildiğini açıkladı. AGİT, Türkiye’nin Danimarkalı milletvekili Soren Sondergaard ve İsveçli milletvekili Kadir Kasırga’nın akreditasyonunu reddettiğini açıkladı. Danimarkalı Sondergaard, SDG’yi ziyaret etmişti.