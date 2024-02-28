GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? Ramazan ayı orucu ayın kaçında başlıyor, ne zaman?
ABONE OL

İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? Ramazan ayı orucu ayın kaçında başlıyor, ne zaman?

İlk oruç ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Mübarek Ramazan ayına için sabırsız bekleyiş başladı. Vatandaşlar ilk orucun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk oruç ile Ramazan ayı başlayacak.

28.02.2024 - 14:34 |
İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? Ramazan ayı orucu ayın kaçında başlıyor, ne zaman?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı geliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar oruç ne zaman başlıyor, sorusuna yanıt arıyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2024 dini günler takvimini yayınladı. Buna göre Ramazan ayının 1. günü yani ilk orucun tutulacağı gün 11 Mart Pazartesi olarak açıklandı.

Vatandaşlar ilk sahura 10 Mart Pazar gecesini 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkacak.

2024 yılında ilk sahura 10 Mart Pazar’ı 11 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. 2024 Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart 2024 Pazar akşamı kılınacak.

2024 RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı (1.Gün) : 10 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı (2.Gün) : 11 Nisan Salı

Ramazan Bayramı (3.Gün) : 12 Nisan Çarşamba

 

GÜNCEL HABERLER

Topkapı'da korkunç kaza! Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor

Topkapı'da korkunç kaza! Tramvay altında can pazarı; seferler yapılamıyor
Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi hız kazandı

Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi hız kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli maaşlarını yükseltmek için daha çok çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli maaşlarını yükseltmek için daha çok çalışacağız