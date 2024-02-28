İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? Ramazan ayı orucu ayın kaçında başlıyor, ne zaman?
İlk oruç ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Mübarek Ramazan ayına için sabırsız bekleyiş başladı. Vatandaşlar ilk orucun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk oruç ile Ramazan ayı başlayacak.
Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı geliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar oruç ne zaman başlıyor, sorusuna yanıt arıyor.
İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet 2024 dini günler takvimini yayınladı. Buna göre Ramazan ayının 1. günü yani ilk orucun tutulacağı gün 11 Mart Pazartesi olarak açıklandı.
Vatandaşlar ilk sahura 10 Mart Pazar gecesini 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkacak.
2024 yılında ilk sahura 10 Mart Pazar’ı 11 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. 2024 Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart 2024 Pazar akşamı kılınacak.
2024 RAMAZAN AYI TAKVİMİ
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı (1.Gün) : 10 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı (2.Gün) : 11 Nisan Salı
Ramazan Bayramı (3.Gün) : 12 Nisan Çarşamba