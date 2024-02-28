İlk oruç ne zaman tutulacak 2024? Ramazan ayı orucu ayın kaçında başlıyor, ne zaman?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı geliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar oruç ne zaman başlıyor, sorusuna yanıt arıyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet 2024 dini günler takvimini yayınladı. Buna göre Ramazan ayının 1. günü yani ilk orucun tutulacağı gün 11 Mart Pazartesi olarak açıklandı.

Vatandaşlar ilk sahura 10 Mart Pazar gecesini 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkacak.

2024 yılında ilk sahura 10 Mart Pazar’ı 11 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. 2024 Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart 2024 Pazar akşamı kılınacak.

2024 RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı (1.Gün) : 10 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı (2.Gün) : 11 Nisan Salı

Ramazan Bayramı (3.Gün) : 12 Nisan Çarşamba