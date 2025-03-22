GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİletişim Başkanlığı: 'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değil
HaberlerGündem Haberleri İletişim Başkanlığı: 'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı: 'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değil

22.03.2025 - 20:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

İletişim Başkanlığı: 'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değildir. MASAK, raporlarını banka ve vergi kayıtları başta olmak üzere objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırlamaktadır. Belirli tutarı (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aşan tahsilatların, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması yasal bir zorunluluktur. Belediye şirketlerinin bu kapsamda tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden yapması gerekmektedir. Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak görülmesi ve aradaki farkın kaynağının bilinmediği şeklinde raporlanması doğal bir gerekliliktir. Kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi. (DHA)

İletişim Başkanlığı: MASAK raporu dezenformasyon içeriyor iddiası doğru değil

Güncel Haberler

İstanbul'da toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün daha uzatıldı
#Gündem

İstanbul'da toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan kararını versin
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan kararını versin

İletişim Başkanlığı: 'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değil
#Gündem

İletişim Başkanlığı: 'MASAK raporu dezenformasyon içeriyor' iddiası doğru değil