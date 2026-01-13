İlçeydi köye çevrildi: Diyarbakır'ın en az nüfuslu bölgesi oldu

1934 yılında yeniden bucak statüsü kazanarak Diyarbakır’a bağlanan Çüngüş, 3 Mart 1953’te Resmî Gazete’de yayımlanan 6068 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuştu.

Dağlık bir coğrafyaya sahip olan Çüngüş, tarih boyunca hem demografik hem de idari açıdan önemli değişimler yaşadı. Daha önce Elazığ’a bağlı olan ilçe, Cumhuriyet döneminde Diyarbakır’ın sınırları içine dahil edildi.

NÜFUSU NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 verilerine göre, Çüngüş’ün nüfusu 10 bin 463kişi olarak kaydedildi. Bu rakam, Diyarbakır’ın ilçeleri arasında en düşük nüfusa sahip yerleşim yeri olma özelliğini taşıyor.

1953’te ise yeniden ilçe oldu. Bugün Çüngüş, küçük nüfusuna rağmen Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel dokusunda önemli bir yere sahip.