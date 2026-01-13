GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİlçeydi köye çevrildi: Diyarbakır'ın en az nüfuslu bölgesi oldu
HaberlerGündem Haberleri İlçeydi köye çevrildi: Diyarbakır'ın en az nüfuslu bölgesi oldu

İlçeydi köye çevrildi: Diyarbakır'ın en az nüfuslu bölgesi oldu

13.01.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:
İlçeydi köye çevrildi: Diyarbakır'ın en az nüfuslu bölgesi oldu

Osmanlı döneminde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Çüngüş, Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusunun hızla azalması nedeniyle köy statüsüne indirildi.

1934 yılında yeniden bucak statüsü kazanarak Diyarbakır’a bağlanan Çüngüş, 3 Mart 1953’te Resmî Gazete’de yayımlanan 6068 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuştu.

Dağlık bir coğrafyaya sahip olan Çüngüş, tarih boyunca hem demografik hem de idari açıdan önemli değişimler yaşadı. Daha önce Elazığ’a bağlı olan ilçe, Cumhuriyet döneminde Diyarbakır’ın sınırları içine dahil edildi.

NÜFUSU NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 verilerine göre, Çüngüş’ün nüfusu 10 bin 463kişi olarak kaydedildi. Bu rakam, Diyarbakır’ın ilçeleri arasında en düşük nüfusa sahip yerleşim yeri olma özelliğini taşıyor.

İlçeydi köye çevrildi: Diyarbakırın en az nüfuslu bölgesi oldu

Öte yandan Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun azalmasıyla köy statüsüne indirildi. 1934 yılında Bucak statüsü kazanarak Diyarbakır’a bağlandı.

1953’te ise yeniden ilçe oldu. Bugün Çüngüş, küçük nüfusuna rağmen Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel dokusunda önemli bir yere sahip.

Güncel Haberler

Sevgiliye gönderilecek Miraç Kandili mesajları 2026: Eşe ve sevgiliye özel anlamlı Miraç Kandili mesajları & sözleri & tebrikleri
#Gündem

Sevgiliye gönderilecek Miraç Kandili mesajları 2026: Eşe ve sevgiliye özel anlamlı Miraç Kandili mesajları & sözleri & tebrikleri

Genç kadını annesi ve sevgilisi boğmuş! Ankara'da korkunç plan işledi
#Gündem

Genç kadını annesi ve sevgilisi boğmuş! Ankara'da korkunç plan işledi

Üst geçitten düşen demir parçaları aracına zarar verdi! İBB'ye başvurdu aldığı cevaptan sonra mahkemenin yolunu tuttu
#Gündem

Üst geçitten düşen demir parçaları aracına zarar verdi! İBB'ye başvurdu aldığı cevaptan sonra mahkemenin yolunu tuttu