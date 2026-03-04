İl il açıklandı: 2026 Nevruz kutlama tarihleri belli oldu

Haberin Devamı

Baharın gelişini, doğanın uyanışını ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı, bu yıl da geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanacak. Nevruz kutlamaları bu yıl en az 53 merkezde yapılacak

Nevruz programı kapsamında 9 Mart’ta Diyarbakır ve İstanbul’da Nevruz deklarasyonu açıklanacak.

17 Mart’ta Van’ın Erciş ilçesinde Nevruz ateşi yakılacak. 22 Mart’ta ise Van merkezde Nevruz kutlamaları gerçekleştirilecek.

Program takvimine göre Nevruz kutlamaları 21 Mart’ta Diyarbakır’da, 24 Mart’ta ise Silopi’de düzenlenecek final programıyla sona erecek.

Nevruz programı şöyle:

9 Mart: Diyarbakır ve İstanbul’da deklarasyon

11 Mart: Elazığ/ Karakoçan, Diyarbakır /Sur, İzmir/Kadifekale, Ağrı/ Doğubayazıt

14 Mart: Muş/Bulanık, Şanlıurfa/ Halfeti, Malatya, Mardin (Nusaybin), Siirt/ Kurtulan)

15 Mart: Mardin/ Kızıltepe, Adıyaman, Hakkari, Ağrı, Kars, Aydın, Iğdır, Muş

17 Mart: Tunceli, Van/Erciş, Erzurum

18 Mart: Hakkari/ Yüksekova

21 Mart: Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli

22 Mart: Ankara, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Bingöl, Van, Gaziantep, Batman, Elazığ, Antalya, Konya, Adana, Denizli, İzmir, Bitlis/ Tatvan, Şırnak / (Cizre), Siirt, Bursa, Muğla, Hatay/İskenderun, Manisa, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir

23 Mart: Şırnak

24 Mart: Şırnak / Silopi