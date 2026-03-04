İl il açıklandı: 2026 Nevruz kutlama tarihleri belli oldu
Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı programı netleşti. Bu yıl Van başta olmak üzere birçok ilde Nevruz coşkusu yaşanacak. İşte il il Nevruz kutlama tarihi…
Baharın gelişini, doğanın uyanışını ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı, bu yıl da geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanacak. Nevruz kutlamaları bu yıl en az 53 merkezde yapılacak
Nevruz programı kapsamında 9 Mart’ta Diyarbakır ve İstanbul’da Nevruz deklarasyonu açıklanacak.
17 Mart’ta Van’ın Erciş ilçesinde Nevruz ateşi yakılacak. 22 Mart’ta ise Van merkezde Nevruz kutlamaları gerçekleştirilecek.
Program takvimine göre Nevruz kutlamaları 21 Mart’ta Diyarbakır’da, 24 Mart’ta ise Silopi’de düzenlenecek final programıyla sona erecek.
Nevruz programı şöyle:
9 Mart: Diyarbakır ve İstanbul’da deklarasyon
11 Mart: Elazığ/ Karakoçan, Diyarbakır /Sur, İzmir/Kadifekale, Ağrı/ Doğubayazıt
14 Mart: Muş/Bulanık, Şanlıurfa/ Halfeti, Malatya, Mardin (Nusaybin), Siirt/ Kurtulan)
15 Mart: Mardin/ Kızıltepe, Adıyaman, Hakkari, Ağrı, Kars, Aydın, Iğdır, Muş
17 Mart: Tunceli, Van/Erciş, Erzurum
18 Mart: Hakkari/ Yüksekova
21 Mart: Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli
22 Mart: Ankara, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Bingöl, Van, Gaziantep, Batman, Elazığ, Antalya, Konya, Adana, Denizli, İzmir, Bitlis/ Tatvan, Şırnak / (Cizre), Siirt, Bursa, Muğla, Hatay/İskenderun, Manisa, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir
23 Mart: Şırnak
24 Mart: Şırnak / Silopi