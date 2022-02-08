İklim Şurası 21-25 Şubat'ta Konya'da yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve 5 gün sürecek Şura'da 7 çalışma grubunda 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Şura'da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alınacak. Şura sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların alt yapısını oluşturacak.

GENEL KURUL ÖNCE ÇEVRİM İÇİN TOPLANTI

İklim Şurası Genel Kurulu öncesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nca yürütülen çevrim içi toplantılar, tüm paydaşların aktif katılımıyla sürüyor. Komisyonlarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileri ile hedefleri, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, ülkemizin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması, alternatif enerji kaynakları, düşük emisyonlu ulaşım araçları, yutak alanların artırılması, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, adil geçiş gibi pek çok husus geniş bir şekilde ele alınıyor.

İKLİM ELÇİLERİNDEN 'GENÇLİK BİLDİRGESİ'

Öte yandan İklim Elçileri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenen çevrim içi toplantılarda bir araya gelerek mesajlarını oluşturmak üzere fikir alışverişinde bulunuyor. Toplantılarda gençler; iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, doğal kaynakların korunması, iklim krizi karşısında daha iyi bir gelecek için acil ve etkili adımlar atma, yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda oluşacak yeni uzmanlık alanlarına dair kendi mesajlarını oluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteleri temsil eden İklim Elçileri, İklim Şurası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek. İklim Elçileri, Şura öncesinde hazırlayacakları 'Gençlik Bildirgesi'ni Bakan Kurum'a sunacak.