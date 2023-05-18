İkinci turda taktik savaşları! Gözler 9.5 milyon oyda

Cumhurbaşkanlığı yarışında 28 Mayıs’taki ikinci tur öncesi iki lider de ilk mesajlarını gençlere verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler umudumuzsunuz, gözbebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız” dediği gençlere, “Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin” diye seslendi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise “Mesajınızı aldım, başım üstüne” diyerek, “Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek” mesajı verdi. Ayrıca hedefteki genç seçmen kitlesine ilk turda oy kullanamayan ancak 28 Mayıs’ta 18 yaşını dolduracak 47 bin kişi daha eklendi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Erdoğan’ın bu süreçte daha yumuşak ve birleştirici bir dil kullanmayı planlanladığı da kulislerde konuşuluyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’na söylediği “Bay bay Kemal” ifadesini kullanmayacağı öğrenildi.

LİDERLERİN ZORLU SINAVI

Her iki lideri de ikinci turda, bir yandan mevcut seçmenini koruyup bir yandan da kırgın, yılgın, göçmen ya da rehavete kapılan seçmenlerin yanı sıra hiç oy kullanmayan 9.5 milyon seçmeni sandığa taşıyabilmek gibi zorlu bir sınav bekliyor. İlk turda aldığı yüzde 49.52’lik oy ve ittifak ortaklarıyla Meclis çoğunluğunu sağlamanın moraline sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan bile “göçmen seçmen” endişesini, “Çay toplamaya bile seçimden sonra gidin” sözleriyle dile getirdi. İkinci tur yarışına Erdoğan’ın 5 puan gerisinde başlayan, ittifakıyla Meclis çoğunluğunun çok gerisinde kalan Kılıçdaroğlu ise bu sonuçlardan kaynaklı “kırgın, yılgın seçmen” kriziyle baş etmek zorunda kalacak. Kılıçdaroğlu bu nedenle özellikle gençleri ve kadınları önceleyerek sık sık “Sandığa gidin” çağrısında bulunuyor.

OĞAN KİMİ TERCİH EDECEK

Bu süreçte, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın kimi tercih edeceği de hayati önem kazandı. Oğan destek için sığınmacıların gönderilmesi ile terörle mücadeleyi öne aldığı şartlarını sıralarken, bu çağrısının yankı bulduğu gözlendi. Her iki lider de Oğan ile görüşmeye hazırlanıyor. Öncesinde de özellikle Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz hamleler geldi. İlk tur kampanyasında sığınmacıları iki yıl içinde ülkelerine göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu önce partisinden bir yıl süreyle ihraç edilen ve özellikle sığınmacılar konusundaki şahin tavrıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bu konudaki sosyal medya paylaşımını beğendi. Kılıçdaroğlu ardından da dün, sığınmacılar konusunu “beka sorunu” olarak nitelendirip, “Biz bu vatanı sokakta bulmadık” mesajını verdiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun milliyetçi tabanı hedefleyerek terörle mücadeleye de güçlü vurgu yapması bekleniyor.

BÜYÜK MİTİNGLER PLANLANMIYOR

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da sürenin darlığı nedeniyle ilk turdaki gibi miting programları yapmayı planlamıyor. Kampanyalarını ağırlıklı olarak, deprem bölgesi başta olmak üzere stratejik noktalara ziyaretler yapıp güçlü mesajlarla yürütmeleri bekleniyor.