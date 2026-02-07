İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.20 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 ACE 085 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 70 ABB 794 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.