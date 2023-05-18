İki ilimizde şiddetli yağmur! Yollar tahrip oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Ankara ve İzmir'de etkili olan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ankara’da meydana gelen şiddetli sağanak yolların bozulmasına neden oldu. Tahrip olan yolda araçlar güçlükle ilerlerken, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir’de ise aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Başkentte dün akşam saatlerinde etkisini hissettiren şiddetli yağmur yağışının sağanağa dönüşmesi, Elmadağ ilçesindeki yolların bozulmasına sebep oldu. Yerlerinden sökülen asfalt parçaları araç sürücülerine zor anlar yaşatırken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
Yağışla beraber vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Öte yandan, kentte Karabağlar bölgesinde etkili olan yağışla yollarda sular altında kaldı, araçlar sulara gömüldü. Yeşildere Caddesi’nde ise biriken sular nedeniyle trafik durdu. Kentin bir başka noktasında ise vatandaşlar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.