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İki ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

03.02.2025 - 22:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İki ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı. Malatya'da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

MALATYA

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, 6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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