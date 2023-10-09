İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit oldu

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.

Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.

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Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, 20 yaşındaki sadırganın 32 suç kaydı olduğu belirtildi.

Evli ve bir çocuk sahibi şehit Cihat Ermiş'in bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit ettikten sonra yakalanan Muhammet Berke Çorak'ın , Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu devam ediyor. Yapılan soruşturmada 20 yaşındaki Muhammet Berke Çorak'ın adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre polise 39 kez geliş kaydı bulunan Muhammet Berke Çorak'ın 7 olayda mağdur olarak ifadesinin aldığı, 32 olayda ise şüpheli olduğu belirlendi. İlk suçunu henüz 14 yaşındayken 2017 yılında hırsızlık yaparak işlediği tespit edilen saldırganın daha sonra kasten yaralama suçundan 8 kez, uyuşturucu bulundurmak suçundan 12 kez, ateşli silah bulundurmak suçundan 5 kez, taksirle yaralama suçundan 1 kez, hırsızlık suçundan 3 kez, motosiklet hırsızlığı suçundan 1 kez, tehdit suçundan 1 kez ve gasp suçundan 1 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelinin genç yaşına rağmen toplam 32 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda gelenlerin hasımları olduğunu sandığını bu nedenle kapının arkasından ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Yetkililer şüphelinin sorgusuna devam edildiğini yarın adliyeye çıkmasının beklendiğini söylediler.

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