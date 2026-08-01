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Iğdır Tuz Terapi Merkezi geçici olarak kapatılıyor! Tarihler belli oldu

01.08.2026 - 17:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Iğdır Tuz Terapi Merkezi geçici olarak kapatılıyor! Tarihler belli oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Terapi Merkezi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3-7 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere kapalı olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkez, çalışmaların tamamlanmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü yeniden kapılarını açacak.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde faaliyet gösteren Tuz Terapi Merkezi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçici olarak hizmet veremeyecek.

Tuzluca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Tuz Terapi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle merkezin 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününden 7 Ağustos 2026 Cuma gününe kadar geçici olarak hizmete kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından merkezin 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtilerek, vatandaşlardan ve ziyaretçilerden gösterilecek anlayış ve hassasiyet için teşekkür edildi.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi'nin, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.

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