GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı
ABONE OL

İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı

Kadıköy'de İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı. Biber gazından etkilenen bazı yolcular kendilerini dışarı attıktan sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlara ait otobüsün içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.

29.08.2023 - 19:48 | | Delil ATAK-Kasım AKTAĞ/İSTANBUL, (DHA)
İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti.

Kargo etiketlerini yırtmadan çöpe atanlara uyarı! Kişisel verileriniz çalınıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKargo etiketlerini yırtmadan çöpe atanlara uyarı! Kişisel verileriniz çalınıyorHaberi Görüntüle

Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

İETT şoförüne biber gazlı saldırı Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı

Kedi, aracın camını tek hamleyle kırıp kaçtı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKedi, aracın camını tek hamleyle kırıp kaçtı!Haberi Görüntüle

YOLCULAR FENALAŞTI

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı. Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti.

İETT şoförüne biber gazlı saldırı Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı

Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. O anlara ait otobüsün içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.(DHA)

Otomobil kız kardeşlere çarptı! Can pazarı yaşandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİROtomobil kız kardeşlere çarptı! Can pazarı yaşandıHaberi Görüntüle
Bağcılar'da inşaat malzemeleri dükkanında yangın
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBağcılar'da inşaat malzemeleri dükkanında yangınHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Adana'da korkunç olay! Mangalda katliam yapmaya kalktı, ailesine kurşun yağdırdı

Adana'da korkunç olay! Mangalda katliam yapmaya kalktı, ailesine kurşun yağdırdı

Yeni salgın Polonya'da yayılıyor! Hasta sayısı 150'ye yükseldi

Yeni salgın Polonya'da yayılıyor! Hasta sayısı 150'ye yükseldi

İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı

İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Korku dolu anlar  güvenlik kamerasına yansıdı