İETT otobüsü kaldırıma çıktı yayalara çarptı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkıp 2 yayaya çarptı. Bir iş yerine çarparak durabilen otobüsteki yolcular kapılar açılır açılmaz aşağıya indi. Otobüsün çarpmasıyla savrulan yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza saat 15:15 sıralarında meydana geldi. Eminönü-Kulaksız hattında çalışan İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Karaköy Tersane Caddesi’nde kaldırıma çıkıp 2 yayaya çarptı. Otobüs bir iş yerine çarparak durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular şoförün kapıları açmasıyla aşağı indi. Otobüsün çarparak savurduğu yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün kaldırıma çıktığı anlar görülüyor. Kazada yaralananların yardımına ise çevredeki esnaf ve vatandaşlar koşuyor. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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