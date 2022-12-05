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İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Yaralılar var

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

05.12.2022 - 09:30 | | Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL (DHA)
İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Yaralılar var

Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi.  Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı Yaralılar var

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı Yaralılar var

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