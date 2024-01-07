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Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yaralı

Esenyurt'ta, D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü, refüjdeki direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

07.01.2024 - 12:29 | | İSTANBUL(DHA)
Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak direğe çarptı.

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Kazada, 1'i çocuk 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otobüs şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin şoförü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

 

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