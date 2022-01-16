İDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal!
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.
16.01.2022 - 08:42 |
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş