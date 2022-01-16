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İDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal!

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.

16.01.2022 - 08:42 |
İDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal!

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

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