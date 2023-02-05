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İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) tüm seferleri, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ise bazı seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

05.02.2023 - 07:56 |
İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planlanan, Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.

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