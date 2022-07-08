İçişleri düğmeye bastı! 1.707 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve aranan araçların bulunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak Aranan Şahıslar ve Aranan Araçlar Uygulaması yapılmıştır.

2.909 ikamet ve 5.498 noktada yapılan uygulamalarda 11.243 ekip ve 36.904 personel görev almıştır. Aranan şahıslar uygulaması sonucunda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 925 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 279 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 85 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 46 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs olmak üzere; 1352’si hükümlü 355’i yakalama emri ile aranmakta olan toplam 1.707 şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şahıslar arasında “adam öldürme” suçundan 12, “hırsızlık suçundan” 252, “yaralama” suçundan 218, “cinsel” suçlardan 23, “yağma” suçundan 41, “dolandırıcılık” suçundan 116, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 62, “FETÖ/PDY örgütüne üye Olmak suçundan 3 şahıs bulunmaktadır. Ayrıca 6’sı çocuk olmak üzere toplam 10 kayıp şahıs bulunmuştur.

Aranan araçlar uygulaması sonucunda; 352 aranan şahıs yakalanmış, 2220 araca idari yaptırım uygulanmış, 396 araç trafikten men edilmiş, 137 şahsa sürücü belgesi bulunmadığından işlem yapılmış, 5 çalıntı araç yakalanmış, 8 çenç şüphesi bulunan araç tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 Adet Ruhsatsız Tabanca, 4 Adet Av Tüfeği, 154 Adet Mermi, 1 Adet Kurusıkı Tabanca, 1,13 gr. Eroin, 85 gr. Bonzai, 10 Kök Hint Keneviri, 9,05 gr. Metamfetamin ele geçirilmiştir.