İş insanı Erdal Acar tutuklandı! Sarallar operasyonunda gözaltına alınmıştı

29 Haziran’da İstanbul merkez olmak üzere, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de düzenlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen aralarında çete elebaşı İlyas (Alaattin) Saral’ında bulunduğu 150 isimden 105’i ilk operasyonlarla yakalanıp gözaltına alınmış, İlyas Saral bulunamamıştı.

TANINMIŞ İSİMLER VAR

Düzenlenen baskınlarda, aralarında ünlü müteahhit ve iş insanı Erdal Acar’dan, MHP MYK üyesi Şahin Gürz’e, İstanbul Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı’dan Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk’e, İstanbulspor Başkanı Ecmel Saral’ın ağabeyi ve eski futbolcu Furkan Saral’dan Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e kadar birçok ünlü ismin bulunduğu 110 şüpheli, 8 günlük gözaltının ardından dün mahkemeye sevk edildi.

RACON MASASI

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çete 3 ayrı grup halinde örgütlendi. Başlarında çete elebaşı İlyas (Alaattin) Saral’ın bulunduğu gruplardan birinin başında iş insanı Erdal Acar, diğer ikisinde de Göl çetesi olarak bilinen Reçberler çetesinin elebaşı Volkan Reçber ile İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Saral’ın ağabeyi Furkan Saral ile kuzeni Fatih Saral var. Yapılan soruşturma ve kovuşturmada çeteye ilişkin 73 ayrı suç eylemi tespit edildi. Şüphelilerin, “Racon masası” kurarak, anlaşmazlık yaşayan iş insanları ve ünlüler arasında sözde hakemlik yaparak örgüte gelir sağladığı da iddia ediliyor.

HEDEFLERİNDE GECE KULÜPLERİ VAR

Hakemlikte tarife uygulayan Erdal Acar’ın aldığı karar uymayanların ise Volkan Reçber’in başını çektiği ikinci grup tarafından cezalandırıldığı öne sürülüyor. Polisin tespitine göre çete, hedef aldığı ünlü gece kulüpleriyle güvenlik sağlama adı altında irtibat kurup bodyguard ve vale yerleştirdikten sonra mekanları zor kullanıp ele geçirmeye çalışıyor.

ERDAL ACAR TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6’sı tutuklandı. 25’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar da tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.