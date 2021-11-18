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İçişleri dev operasyonu duyurdu! Eren Kış-5 başladı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 700 personelin katılımıyla 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

18.11.2021 - 09:19 |
İçişleri dev operasyonu duyurdu! Eren Kış-5 başladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu' başlatıldı.

 

İçişleri dev operasyonu duyurdu Eren Kış-5 başladı

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.

İçişleri dev operasyonu duyurdu Eren Kış-5 başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı sürdürüldüğü belirtildi. 

İçişleri dev operasyonu duyurdu Eren Kış-5 başladı

İçişleri dev operasyonu duyurdu Eren Kış-5 başladı

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