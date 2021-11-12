Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yeni genelge 81 ile talimat gÃ¶nderildi, resmen baÅŸladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan trafik kazalarÄ±nda emniyet kemerinin Ã¶nemine dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, KadÄ±kÃ¶y ve Maltepe'de uygulama yapÄ±ldÄ±.

KadÄ±kÃ¶y RÄ±htÄ±m MeydanÄ±'ndaki uygulamaya, Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ali Ã–zyiÄŸit, KadÄ±kÃ¶y KaymakamÄ± Mustafa Ã–zarslan ve emniyet gÃ¶revlileri katÄ±ldÄ±. Uygulama alanÄ±nda durdurulan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, emniyet kemeri takmanÄ±n Ã¶nemi hakkÄ±nda bilgilendirildi. Ekiplerce sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere kampanyanÄ±n tanÄ±tÄ±m broÅŸÃ¼rleri verildi.

Etkinlikte, araÃ§ takla atma simÃ¼latÃ¶rÃ¼ne binen vatandaÅŸlar da emniyet kemerinin kaza anÄ±nda ne kadar Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± deneyimledi.

AyrÄ±ca uygulama noktasÄ±nda durdurulan araÃ§larÄ±n emniyet kemeri takmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine ceza uygulandÄ±.

Maltepe BaÄŸlarbaÅŸÄ± Ä°lkokulu Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe de Maltepe Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali KesikoÄŸlu, zabÄ±ta, Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler ve ilkokul Ã¶ÄŸrencileri katÄ±ldÄ±.

Ellerinde "Ã–ncelik yayanÄ±n Ã¶ncelik hayatÄ±n" yazÄ±lÄ± pankart ve trafik iÅŸaretlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan Ã¶ÄŸrenciler, polis eÅŸliÄŸinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã¼zerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazÄ±lÄ± maske daÄŸÄ±ttÄ±. Etkinlikte, emniyet kemerinin de Ã¶nemine vurgu yaparak, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere kemer takmalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulunuldu.

SÃœRÃœCÃœLERE TEÅžEKKÃœR

'Bi hareketine bakar hayat' sloganÄ± bulunan farkÄ±ndalÄ±k etkinliÄŸi kapsamÄ±nda AvcÄ±larda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã¼zerinde bu sloganÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± maske daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye genelinde trafikte emniyet kemeri kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla 'Bi hareketine bakar hayat' sloganÄ± ile etkinlik dÃ¼zenlendi. Program kapsamÄ±nda AvcÄ±lar KaymakamÄ± Kemal Ä°nan ile AvcÄ±lar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Ã‡akÄ±r, NamÄ±k Kemal Caddesinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri durdurarak emniyet kemeri taktÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. Kaymakam Ä°nan ve Ã‡akÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere Ã¼zerinde 'Bi hareketine bakar hayat' sloganÄ± bulunan maske hediye etti.

'ALIÅžKANLIK HALÄ°NE GELMEDÄ°'

DatÃ§a'da yapÄ±lan uygulama DatÃ§a Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Mesut Ã‡oban, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail Toygun ve Jandarma Karakol KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Necmettin ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler emniyet kemeri takmalarÄ± konusunda uyarÄ±lÄ±rken, bilgilendirici broÅŸÃ¼rler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye genelinde eÅŸ zamanlÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulama ile trafik kazalarÄ±nda emniyet kemeri kullanmanÄ±n kaza sonrasÄ± Ã¶lÃ¼m riskini yÃ¼zde 45, aÄŸÄ±r yaralanma riskini ise yÃ¼zde 60 oranÄ±nda azalttÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. DatÃ§a KaymakamÄ± Mesut Ã‡oban, kontroller sÄ±rasÄ±nda emniyet kemeri takan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere teÅŸekkÃ¼r ederken, emniyet kemeri kullanmanÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirilmesini istedi.

AZALMA YAÅžANDI

Tokat'ta Â Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± talimatÄ±yla 'BiÂ hareketine bakar hayat' sloganÄ± ile trafikte farkÄ±ndalÄ±k etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

VatandaÅŸlarÄ±n can gÃ¼venliklerini Ã¶nemsediklerini ifade eden Vali BalcÄ±, "JandarmamÄ±zÄ±n, polisimizin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlerle Ã¶lÃ¼mlÃ¼ ve yaralamalÄ± trafik kazasÄ± sayÄ±mÄ±zda Ã¶nemli oranda azalma saÄŸlandÄ±. Bizim sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimizden isteÄŸimiz trafik kurallarÄ±na uymalarÄ±, Â aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapmamalarÄ±, emniyet kemerlerini takmalÄ±larÄ±, ifade ettiÄŸimiz gibi 'BiÂ hareketine bakar hayat'. BÃ¶ylece saÄŸlÄ±klÄ± trafik saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸleyiÅŸ demektir. BÃ¼tÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerimizden isteÄŸimiz lÃ¼tfen emniyet kemerlerini taksÄ±nlar" dedi.Â

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