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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Operasyon başlatıldı, 555 askerle...

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.

14.02.2022 - 09:10 |
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Operasyon başlatıldı, 555 askerle...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Hakkari'de 'Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı. 

İçişleri Bakanlığından açıklama Operasyon başlatıldı, 555 askerle...

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. 

İçişleri Bakanlığından açıklama Operasyon başlatıldı, 555 askerle...

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