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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Flaş operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı.

13.11.2021 - 10:47 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Flaş operasyon

 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde 12.11.2021 tarihinde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” gerçekleştirildi. Ülke genelinde 11.636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42.771 personelin görev aldığı uygulama, 12.318 noktada eş zamanlı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Flaş operasyon

Uygulamada; 20.562 okul çevresi, 7.728 metruk bina ve 8.416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan şahıs yakalandı, 34 şahıs gözaltına
alındı. 158 şahsa adli ve idari işlem, 534 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamada 143.917 araç kontrol edildi. 3.544 araca idari para cezası uygulandı, 488 araç trafikten men edildi, 86 aranan araç yakalandı. Uygulamada ayrıca 36.257 işyeri (oyun, internet, playstation salonu, kahvehane, iddia bayii, içkili yer, büfe) denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamada muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Flaş operasyon

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