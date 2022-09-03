İçişleri Bakanlığı duyurdu! 90 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şu ifadeliri kullandı: Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır.