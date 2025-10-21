GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 kent için 'sarı' kodlu uyarı
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 kent için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 kent için 'sarı' kodlu uyarı

21.10.2025 - 00:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 kent için 'sarı' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu gece ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 9 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Salı) Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Salı) yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu 9 kent için sarı kodlu uyarı

Güncel Haberler

Parası olan dövizi bıraktı, altına hücum etti! Olduğu yerde durmayacak, daha da yükselecek
#Ekonomi

Parası olan dövizi bıraktı, altına hücum etti! Olduğu yerde durmayacak, daha da yükselecek

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı
#Gündem

Kars'ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 kent için 'sarı' kodlu uyarı
#Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 kent için 'sarı' kodlu uyarı