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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist teslim oldu, sayı 60'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha az önce güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

20.07.2022 - 19:10 |
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist teslim oldu, sayı 60'a yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha az önce güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren  teslim olan örgüt mensubu sayısı 60'a yükseldi" ifadeleri kaydedildi.

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