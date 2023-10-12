İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 4 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı medya buluşmaları kapsamında medya kuruluşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Toplantıda, son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 38'i ölü, 4'ü yaralı, 208'i sağ ve 59'u teslim olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sözde üst düzey teröristler etkisiz

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

İç güvenlik operasyonlarında kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 6 ve gri kategoride 17 olmak üzere toplam 25 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i MLKP üyesi.