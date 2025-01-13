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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu hakkında açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

13.01.2025 - 13:37 | | İHA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu hakkında açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETME STRATEJİSİYLE HAREKET EDİYORUZ'

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi. Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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