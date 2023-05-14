GaziosmanpaÅŸa BaÄŸlarbaÅŸÄ± Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eÅŸi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda gelen Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu oyunu 1003 numaralÄ± sandÄ±kta verdi.

Soylu, daha sonra basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu. SeÃ§imlerin TÃ¼rkiye'ye hayÄ±rlÄ± ve uÄŸurlu olmasÄ± temennisiyle sÃ¶zlerine baÅŸlayan Bakan Soylu, "SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren tÃ¼m TÃ¼rkiye'deki oy kullanma iÅŸlemleriyle alakalÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, baÄŸlÄ± illerimizle, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizle ve jandarma komutanlarÄ±mÄ±zla bir deÄŸerlendirme yaptÄ±k. Oy kullanma iÅŸlemleri, sorunsuz bir ÅŸekilde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu yÃ¶netiminde olan bu seÃ§imle ilgili gÃ¼venlik konusunda Ã¶nlemleri bugÃ¼ne kadar seÃ§im Ã¶ncesi, seÃ§im anÄ± ve seÃ§im sonrasÄ± olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ aÅŸamada almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. 2018 seÃ§imlerinde seÃ§im Ã¶ncesinde toplam 311, 2023 seÃ§imlerinde ise 280 olay oldu. Bu ÅŸekilde seÃ§im Ã¶ncesi olay sayÄ±sÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸ olduk. 1833'ten itibaren TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir seÃ§im tecrÃ¼besine sahiptir. Biz de bu seÃ§imler iÃ§in YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'yla beraber Ã¶zellikle 8 ayrÄ± bÃ¶lgede bir daÄŸÄ±lÄ±m yaparak toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdik. BugÃ¼n 601 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlimiz, polisimiz, jandarmamÄ±z, sahil gÃ¼venliÄŸimiz gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±ndadÄ±r. Ãœzerimize dÃ¼ÅŸen bir vazife olarak okullarÄ±n hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra seÃ§im kurullarÄ±nÄ±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸi konusunda gÃ¶revimizin baÅŸÄ±ndayÄ±z. 79 helikopterimiz ve 8 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z da gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda. OkullarÄ±n jeneratÃ¶r, kamera, Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma dahil bÃ¼tÃ¼n tertibatÄ± iÃ§in de gÃ¼nler Ã¶ncesinden tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 13 Mart'ta yayÄ±mlanan seÃ§im genelgesindeki bÃ¼tÃ¼n maddelerimiz tek tek valilerimiz, kaymaklarÄ±mÄ±z, ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlerimizle koordineli bir ÅŸekilde tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu.Â

"DEPREM BÃ–LGESÄ°NDE BÄ°N 158 SEÃ‡Ä°M KONTEYNERÄ° KURULDU"Â

KahramanmaraÅŸ merkezli gerÃ§ekleÅŸen depremlerde etkilenen bÃ¶lgelerde oy kullanma iÅŸlemi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve ÅŸu ana kadar bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan Soylu, "Deprem bÃ¶lgesiyle ilgili de oy kullanma konusunda bir sorun sÃ¶z konusu deÄŸildir. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'yla koordineli bir ÅŸekilde o bÃ¶lgede bin 158 alanda seÃ§im konteynerleri kurulmuÅŸtur. Sabah itibariyla da oy kullanma iÅŸlemi sorunsuz bir ÅŸekilde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla da sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinde geÃ§tiÄŸimiz seÃ§imlere nazaran daha yoÄŸun bir oy kullanma durumu sÃ¶z konusu. Ä°nanÄ±yorum ki TÃ¼rkiye, en doÄŸru kararÄ±, demokratik bir ÅŸekilde verecektir. Ãœlkemize, geleceÄŸimize hayÄ±rlÄ± ve uÄŸurlu olsun inÅŸallah" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±. Â

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