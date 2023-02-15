Bakan Soylu: Binalar tek tek inceleniyor, enkaz kaldırılmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde son duruma ilişkin bilgileri aktardı. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları: Depremin büyüklüğüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız yıkımın büyüklüğüyle ilgili bir değerlendirmeyi şu şekilde yapabiliriz. Toplam Maraş'ta, 572 bin bina, 580 bin bağımsız bölüm var. 232 bini şu ana kadar yani yüzde 40'ında bir hasar tespiti yapıldı. Birileri bu kadar çabuk bir zamanda hasar tespiti yapılabilir mi diye soruyorlar. Şu anda sadece hasar tespiti yapan birim sayısı 7 bin kişi. Bu ondan önceki depremlerde de ölçeklerine göre yapılan değerlendirmeler çerçevesinde hemen hemen aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu konuda çok uzun zamandan beri birçok kez bu değerlendirmelerini ortaya koydu.

TESPİTLER NETLEŞMİŞ DEĞİL

Elbette ki ilk hasar tespiti karşı karşıya kaldığımız fotoğrafı ortaya koyacak. Daha sonra yapılacak değerlendirmelerde itirazlar var, daha farklı süreçler var, hasar tespitleri kendi açısından netleşmiş olacak. Ama bu işi yıllardan beri yapan, yıllardır bu gerek sel olsun gerek afet olsun gerek yangın olsun, bu hasarlarla ilgili nasıl tespit yapabileceğini bilen bir yapı Çevre Şehircilik Bakanlığının ekipleri.

HATAY'DA RAKAM YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

232 bin yapılan tespitten şu ana kadar 42 bin 692'si konut, 11 bin 861'i ya yıkılmış ya ağır hasar ya acil yıkılacak. Bu şu demektir, yüzde 23'ü yani 54 bin 553'ü, yani bu şehrin şu ana kadar yapılan tespitlerinin dörtte biri ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde. Dün öğleden sonra Hatay'daydık, bugün öğleden sonra da tekrar Hatay'da olacağız. Orada bu rakam yüzde 50'nin üzerinde. Her iki konuttan, bağımsız bölümden bir tanesi ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamında. Onun için burada bu hasar tespitleri aynı minvalde hızlı bir şekilde devam edecek. Çünkü hasar tespitleriyle ilgili yapacağımız işlemler daha sonra da devam edecek. Gerek oluşturulan konteyner şehirler gerek hak sahipliği işlemleri gerek sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve açıkladığı hem taşınma hem kira gibi devletimizin özellikle depremzedelerin önümüzdeki süreçte, bir yıllık süreç içerisinde evleri yapılana kadar başını sokacakları geçici barınma merkezlerinin oluşturulması dahil olmak üzere birçok süreç bu hasar tespitleri üzerinden elbette ki yürüyecektir.

BİTENE KADAR ENKAZ KALDIRILMIYOR

Bu depremin anından itibaren tüm süreçler yargının denetiminde devam etmektedir. Enkazların kaldırılması, defin işlemleri dahil olmak üzere yargı devrededir. İncelemeler binalarda tek tek devam ediyor. Bunlar yapılmadan enkaz kaldırılmıyor.

KOLLUK SAYISI 3 KATINA ÇIKARILDI

Yıkılacak binaların etrafında kolluk kuvvetlerimiz etrafında beklemektedir. Şehirlerimizde normalde 1 kolluk kuvveti varsa şu an 3 kolluk kuvveti var.

ŞEHİRLER YENİDEN KURULACAK

Bu şehirler bir daha kurulmayacak diyorlar... Bu şehirler sağlam zemin üzerinde devam edecektir. Tespitler arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Buradaki hayatiyet devam edecektir.

SALGIN HASTALIK YOK

Şu anda bir salgın hastalık söz konusu değil. Ekipler şu anda taramalarına devam etmektedir.

DAYANIŞMA SÜRECİNİ 1 YIL DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ

1 yıllık süreç içerisinde dayanışma sürecini bu devam ettirmek zorundayız. Özellikle aşevlerini sürdürülebilirliğini devam ettirmeliyiz. Hijyeni sürdürülebilir kılmamız lazım.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 24 SAAT SÜRÜYOR

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bazı binalarda 24 saat olmak üzere devam ettiriliyor.

10'AR BİN LİRA HESAPLARA YATIRILIYOR

Çevre ve Şehircilik bakanlığımız çalışmalarını yaptı. İlk 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına yatırıldı. Bu daha tespitlerin 3'te biridir. Paralar hesaplara yatırılmaya devam edecek.

İHBARLARIN YÜZDE 99'U BOŞ

Güvenlikle ilgili, asayişle ilgili bir dedikodu aldı başını gitti. Kıymetli vatandaşlarımız, biz Kahramanmaraş'tayız yağma görmedik, Adıyaman'da, Osmaniye'de bir yağma yok. Birkaç münferit olayın dışında başka bir şey söz konusu değil. Devletin ortaya koyduğu iradeyi sarsabilir miyim düşüncesinde olanlar bu dedikoduları endişeye sevk etmek için ortaya koyuyorlar. Bize yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı.