İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 ayda 166 ton uyuşturucu ele geçirdik

Yerlikaya, Eskişehir'deki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından Türkiye ve Eskişehir özelinde asayişle ilgili rakamlar hakkında bilgi verdi.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısının yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre Türkiye genelinde yüzde 3,6, Eskişehir'de 7,2 azaldığını belirten Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim 3 görevimiz var; önlemek, yani suç olaylarının sayısını düşürmek, yakalamak ve adalete teslim etmek. Bu noktada olay sayısı açısından kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, Türkiye'nin ortalamasından daha fazla bir başarı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde yüzde 97,7 olan suçların aydınlatılması oranının Eskişehir'de 94,2 olduğu bilgisini paylaştı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlara değinen Yerlikaya, "Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 9 ayı, 2023'ün ilk 9 ayıyla kıyasladığımızda Türkiye genelinde yüzde 29,2 azalttık, Eskişehir'de 35,9 azaltıldı." ifadesini kullandı.

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Yerlikaya, her zaman olay sayılarını düşürme, aydınlatma oranlarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Henüz istedikleri rakamları yakalayamadıkları her konuda en kısa zamanda bunu yapabilmek için gayretlerini artıracaklarını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Evden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan yapılan hırsızlıklar, motosiklet hırsızlığı, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkla ilgili rakamlar, yılın ilk 9 ayını bir önceki yılın 9 ayıyla kıyasladığımız zaman otodan hırsızlık yüzde 75, motosiklet hırsızlığı yüzde 67, evden hırsızlık yüzde 65, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 34, oto hırsızlığı da yüzde 29,9. Yani ortalama yüzde 50'ye yakın bir düşüş. Yani 2023'ün ilk 9 ayında eğer iki hırsızlık varsa bu 5 hırsızlığın toplamı olarak söylüyorum, bu sene onu arkadaşlarımız 1'e indirmiş. Parantez açıyoruz şimdilik, daha iyi olacağız inşallah. Bütün bu olay sayılarında, önleyicilik gücümüzü artırmayla ilgili hep yarış yapıyoruz ama burada şunları yapıyoruz; devriye ve ekip sayılarımızı artırıyoruz. Asayiş olarak, emniyet ve jandarma, gündüz ve gece, her ilde devriye ve ekip sayılarını artırıyoruz. Trafikle ilgili de gündüz ve gece, trafik devriye ve ekip sayılarımızı artırıyoruz."

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TÜRKİYE'DE DÜN HAPİS CEZASIYLA ARANAN 820 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, işledikleri suçlar nedeniyle arananlarla ilgili verilere değinerek, "hapis yakalaması" olarak verilen kararlar doğrultusunda yılın 9 ayında Eskişehir'de 1929 kişiyi adalete teslim ettiklerini bildirdi.

Bu kişilerden 331'inin hırsızlık, 53'ünün cinsel suçlar, 173'ünün narkotik, 201'inin siber suçlardan haklarında hapis cezası olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Arkadaşlarımız bununla ilgili tüm Türkiye'deki emniyet ve jandarmayla aynı hassasiyetle çalışıyorlar. Bugün sabah saat 10.00'da gelen bildiri, dün itibarıyla bir günde Türkiye genelinde 820 hapis yakalamanın alındığı. Hapis yakalamalarla ilgili hangi suçtan olursa olsun bunların bir an önce alınıp götürülüp cezaevine teslim edilmesinin bizim sokaklarda, caddelerde suçlularla mücadeledeki ve önleyicilikteki gücümüzü, çok daha yukarıya taşıdığı da muhakkak." diye konuştu.

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Yerlikaya, önleyiciliğin temel olarak İçişleri Bakanlığının, kolluk birimlerinin görevi olduğunu belirtti.

Bu konuda milletin desteğinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekranlarda izlediğimizde herkesin yüreğini sızlatan, üzüntü duyulan suçların sayılarının düşürülmesi, en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi için sadece kolluk değil, adliyeler değil topyekun, hep beraber, hep birlikte gayret gösterdiğimiz zaman inanıyorum ki biz şu 9 aylık dönemde mal varlığına karşı ortalama, Türkiye genelinde yüzde 30, olayı düşürmüşüz. Kişilere karşı suçları yüzde 4 düşürmüşüz. Ortalama, bütün katalog suçlarının ortalaması. Biz istiyoruz ki çok daha büyük rakamlar size söyleyelim. Bunu yapabilecek inanç, kudret, siyasi irademiz tamdır ve biz vatandaşlarımızın desteğine de güveniyoruz."

"TOPYEKUN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Ali Yerlikaya, Eskişehir'de 4 Haziran 2023'ten bu yana 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 49 zanlının tutuklandığını aktardı.

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Milletin iradesinden daha güçlü bir vehim ve kibir gösterenleri adalete teslim etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, bunu yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceklerini anlattı.

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede hiçbir hanenin içinde acının olmasını istemediklerini ifade ederek, vatandaşlardan bildiğini, duyduğunu, gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istedi.

Göçmen kaçakçılığı yapanlara nefes aldırmadıklarını dile getiren Yerlikaya, "3 mobil göç aracımız uygulama yapıyor. Bugüne kadar başarıyla hizmet ediyor. Her zaman şok denetimlerle, kimlik kontrolleriyle mobil göç araçlarımız aynı hassasiyette çalışmaya devam edecekler." bilgisini paylaştı.

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde 4 Haziran 2023'ten 15 Ekim 2024'e kadar kilogram bazında 166,5 ton, adet bazında 85,6 milyon adet, kök olarak da 264,1 milyon uyuşturucunun ele geçirildiğini, bu kapsamda 45 bin 296 şüphelinin tutuklandığını, 20 bin 163 zanlıya adli kontrol verildiğini söyledi.

Siber suçlara da değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sosyal medya mecralarında ve siber dünyada, huzurumuzu, güvenliğimizi riske eden ne tehlike varsa siber başkanlıklarımız, jandarmada, emniyette, siber devriyelerimiz 7/24 ışığı sönmeden o birimlerimiz gayret gösteriyor. 81 ildeki emniyet jandarma siber müdürlüklerimiz de onlarla koordinasyon içerisinde çalışıyor. Burada da topyekun mücadele etmemiz gerekiyor. Var olan burada devletimizin, milletimizin birlikteliğini çok daha güçlü hale getirmemiz lazım. Çünkü görmüş olduğumuz müşahhas yaşamın, dünyanın boyutlarından çok daha büyük bir dünyadan bahsediyoruz. Siber dünyayı kastederek söylüyorum: Başta çocuklarımızı, gençlerimizi, bütün ailelerimizi, aile kurumumuzu, bütün değerlerimizi, korumakla ilgili bizim devlet millet el ele vererek gayret göstermemiz gerekiyor."

Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir Valiliğine geçerek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan, Vali Aksoy'dan ildeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Yerlikaya, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.