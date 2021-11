İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İstediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Tandem Uçuş Festivali'nin 2’nci etabı kapsamındaki etkinliğe; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ile çok sayıda davetli katıldı. Festival, 350 rakımlı Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'nde gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi ile Derik Belediyesi Gençlik Merkezi'nde dersleri verilen yamaç paraşütü eğitimini tamamlayan 3 ayrı gruptan 20 öğrenci, Türk bayraklarıyla izleyicilerin alkışları eşliğinde paraşütle uçtu.

'ARZU ETTİĞİMİZ GÖRÜNTÜ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, belediye başkan vekillerinin çalışmalarını yerinde görmek ve istişarede bulunmak üzere Mardin'e geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Güneydoğu’da çok alışık olduğumuz manzarayla karşılaştık. Yamaç paraşütü etkinliği vardı, Belediyemizin açtığı kursa katılan gençlerimizin burada fiili olarak öğrendiklerini tatbik ettikleri bir eğlenceye şahitlik ettik. Gerçekten Güneydoğu'muzun, Doğu Anadolu'muzun her köşesinde gençlerimizin yapması gereken işleri yapmaları, bulunmaları gereken etkinliklerde bulunduklarını görmekten çok mutluluk duyuyoruz. İstediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Huzur kalıcı olsun, öz güven ortamı kalıcı olsun, herkes işinde, aşında, ekmeğinde, etkinliklerinde bulunsun. Türkiye’nin her bölgesinde insanlarımız neler yapıyor, nasıl yaşıyorsa burada da aynı yaşantıyı, aynı etkinliği yapabilsinler. Dağlarımızda, yaylalarımızda festivallerimiz düzenlensin, hayvancılık yapılsın, hayvanlarımızı orada özgürce otlatsınlar, tarım yapılsın, üretim yapılsın, madenlerimiz işletilsin, bu coğrafyanın her köşesinde hiçbir anne ağlamasın, hiçbirimiz üzülmeden yolumuza devam edelim."

Adana'dan yamaç paraşütü etkinliğine katılan İsmail Aydemir de "Derik’te güzel bir festival düzenlemişler. Biz de eşlik ettik. Güzel, sakin bir şekilde tepeden indik, her şey olması gerektiği gibi uçuşlarımız güzel geçti. Uçmak isteyen herkesi bekliyoruz festivale” dedi.