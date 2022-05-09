İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bir televizyon kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mülteci ve Türkiye'deki yabancı konusunun özellikle bayram öncesinde gündeme getirildiğinin altını çizen Çataklı, "Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Bunların 3 milyon 762 bin 686'i geçici koruma altındaki Suriyeliler." dedi.

Konuşulan 8-10 milyon rakamlarının amacının tamamen algı oluşturmak olduğunu söyleyen Çataklı, "1 milyon 417 bin de ikametli yabancımız var. Bunların içerisinde öğrenciler ve iş insanları da var" diye konuştu.

Türkiye'de toplamda 4 milyon 82 bin sığınmacının olduğunu vurgulayan Çataklı, sözlerinin devamında ülkedeki ikametli yabancıların sayısını ise şöyle açıkladı:

"1 milyon 417 bin de ikametli var. Bunlar kim? Bunlar sığınmacı değil. Düzenli göçmen. Öğrenci olanlar var, iş insanları var, kendi ülkesinde polis olup burada eğitim alanlar var. Bunlardan 129 bini öğrenci 94 bini aile izniyle burada kalıyor. 192 farklı ülkeden gelenlerden oluşuyor bu 417 bin. Birkaç ülkeyi özellikle verelim. Herkes orta doğu zannediyor. 79 bini Rus, 19 bini Çinli 16 bini İngiliz 14 bin Alman 12 bin de Amerikalı var. Liste uzayıp gidiyor."

"SESSİZ İSTİLA'YI YÜZDE 41'İ BOT HESAPLARLA GÜNDEME GETİRDİLER"

Çataklı'nın diğer açıklamaları ise şöyle:

"Ülkemizde bulunan göçmenler üzerinden çok büyük dezenformasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bazıları akademisyen, gazeteci, sosyal medyada takılan çok değişik insanlar çok değişik rakamlar telaffuz ettiler. Ellerinde herhangi bir resmi rakam ve izahı olmadan sanki bunların üzerinde marifetler var. Kurumsal kapasiteye ihtiyaç duymadan rakamlar söylediler.

Türkiye'nin bir göç idaresi var, kapasitesi artırıldı başkanlığa dönüştürüldü. Bir altyapımız var. Bu altyapıda biz bütün göçmenleri kaydediyoruz.

İsminden uyruğundan yaşından tutun kayda alıyoruz. Kim olduklarını biliyoruz. Biz bunları anlattığımız halde bunlara ikna olmayan, olmak istemeyen bir kitleyle karşı karşıya kaldık.

Sosyal medyadan bayramın ikinci günü manipülasyon başladı. İçeride sanki olağanüstü bir durum varmış gibi ortam oluşturuldu.

Emniyetimizin siber suçlarla mücadele birimi, bütün bu 'Sessiz İstila' etiketiyle yapılan paylaşımları incelediler. Bu paylaşımların yüzde 42'si makine tarafından kullanılan bot hesaplar tarafından yapıldı.

Yüzde 58'inde gerçek hesap yazıyor ama öyle değil. Daha da enteresan bir boyutu var. Bu bot hesapların yüzde 31'i FETÖ yüzde 12'si PKK/KCK hesapları.

Milletin hassas noktalarından provoke ediyorlar. Videolar önceden hazırlanmış o gün için. Farklı kesimler aynı dili kullanarak, '8-10 milyon mülteci var' diyorlar.

Nasıl başladığı konusu da önemli. Bilindik yöntemleri kullandılar. Örneğin bir tanesi, birkaç yıl önce paylaşılan görüntüler Türkiye'ye ait değil demişiz. İran'a ait hatta Afganistan sınırında demişiz, videolar kaldırılmış.

Göç idaresi görüntüleri yalanlasa da binlerce kişi bunları izledi. Yılmaz Özdil kaldırılan görüntüyü yalan olduğunu bile bile yeniden paylaştı. Bir yıl önce haberin yoktu diyelim. Bu olayda da yalanlamışız, ilgilisi de paylaşımı kaldırdı ama siz hala dolaşıma sokabiliyorsunuz.

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler, 'Yabancılar Beyoğlu'nu istila etti' diyerek paylaştılar. Amaç algı oluşturmak.

Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Şu anda kayıtlarımıza göre 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altındaki Suriyeli var. Bunlar savaştan kaçıp ülkemize sığınan kişiler.

2017'den sonra yatay bir seyir izliyor. Son dönemde özellikle aynı seyrediyor. Suriyelilerin hepsi kayıt altında ama Türkiye'de yer alıyorlar demek değil. Avrupa'ya giderken bizden belge almıyorlar. 122 bini iki yıldır geçici koruma statüleri askıda. Neden çünkü, iki yıldır bu kişilerle resmi bir temasımız yok. Biz buna rağmen sistemde bunları kayıt altında tutuyoruz. Ülkemizde 4 milyon 82 bin sığınmacı var."