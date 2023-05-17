İbrahim Kalın'dan Charlie Hebdo kapağına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.
17.05.2023 - 10:14 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, “Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatüre sert tepki gösterdi.
Kalın, seçim gündemine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek." ifadelerini kullandı.
Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre … doğru yoldayız.— İbrahim Kalın (@ikalin1) May 17, 2023
Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.
Merak etme CH.
Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.
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