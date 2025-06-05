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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması... İki isme etkin pişmanlıktan tahliye

05.06.2025 - 12:46Güncellenme Tarihi:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması... İki isme etkin pişmanlıktan tahliye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan, aralarında Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun da olduğu 11 şüpheli dün adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün de yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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