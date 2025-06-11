İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tahliye edilen reklamcının ifadesi ortaya çıktı: Sistem bu şekilde işliyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturmada, muhasebe müdürü Murat Bıyık ve reklamcı Hüseyin Kum etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Bıyık ifadesinde, soruşturma kapsamında el konulan Panoffect Medya Anonim Şirketi, Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketlerinde 2015-2024 yılları arasında çalıştığını söyledi.

"ASIL FATURAYLA BİRLİKTE BU ALT FATURAYI KÜLTÜR AŞ'YE TESLİM EDERDİK"

Çalışmış olduğu şirketlerin İBB iştiraklerinden almış olduğu ihalelere ilişkin, montaj ve üretim işlerinin H.Ö'nün sahibi olduğu Q. M. isimli şirkete yaptırıldığını ifade eden Bıyık, "2020-2021 yıllarında Kültür AŞ'den alınan üst geçit ihalelerine ilişkin faturaların nasıl kesileceğiyle alakalı Kültür AŞ tarafından patronum olan Eyüp Subaşı'ya (şüpheli) bir çizelge gönderilirdi. Subaşı da bu çizelgeyi bana iletirdi. Ben de bu faturaların nasıl düzenlenmesi gerektiğini H.Ö'ye tarif ederdim. O da bu suretle alt faturaları düzenlerdi ve biz de asıl faturayla birlikte bu alt faturayı Kültür AŞ'ye teslim ederdik." dedi.

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Bıyık, bazen şirketlere fatura ihtiyacı hasıl olduğunda Subaşı'nın H.Ö'ye fatura kestirdiğine dair bilgisi olduğunu söyleyerek, "Fakat bu sahte fatura kesimine ilişkin Eyüp Subaşı ile H.Ö. arasında nasıl bir anlaşma olduğuna dair bilgim bulunmamaktadır. Yine 2020-2021 yıllarında H.Ö. isimli şahsın firmasında devam eden işlerle ilgili önceden fatura almışlığımız vardır. Bu husus da tamamen Eyüp Subaşı'nın talimatıyla olmuştur." diye konuştu.

Şüpheli Eyüp Subaşı'nın etkin pişmanlık kapsamında savcılığa vermiş olduğu ifadede belirttiği, "Üretim yapan bazı şirketlerden iş bedelinden fazla fatura ve elden nakit üretim yapan bazı şirketlerden iş bedelinden fazla fatura ve elden nakit para almışlığım vardır." şeklindeki beyanında bahsi geçen faturalarda ilgili kısmı teyit ettiğini ifade eden Bıyık, ancak Subaşı'nın nakit olarak aldığı parayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

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"EYÜP SUBAŞI İHALE KAPSAMINDA GAYRI RESMİ OLARAK 20 MİLYON LİRA KOMİSYON İSTENDİĞİNİ BEYAN ETTİ"

Bıyık, Subaşı'nın bahsi geçen paraları şirketin kasasına teslim etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu konuyla alakalı Subaşı'nın arabasının bagajına para dolu çanta koyduğuna bir kere şahit oldum. Subaşı'nın almış olduğu metro kanopi ihalesinden yaklaşık 5 ay sonra Panofect firmasının Kağıthane'deki ofisinde bir toplantı yaptığımız esnada Eyüp Subaşı bu ihale kapsamında kendisinden gayrı resmi olarak 20 milyon lira komisyon istendiğini beyan etti. Subaşı'nın şirketlerinde sadece ön muhasebe elemanı olarak çalıştım. Dosya kapsamında atılı suçlamalarla hiçbir ilgim ve alakam bulunmamaktadır. Ben sadece Eyüp Subaşı'nın talimatları doğrultusunda şirketin muhasebe işlerini yaptım."

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"İHALEYİ KAZANDIM, GELEN PARAYI FİKRİ MURAT DEMİR'E YOLLADIM"

Reklamcı Hüseyin Kum ise ifadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in 2016 yılında Avcılar Belediyesi'nden Beylikdüzü Belediyesi'ne geçtiğini ifade etti.

Çetin'in, Beylikdüzü Belediyesinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olduğu dönemde belediyeye ürün sattığını söyleyen Kum, "Kendisi beni çağırarak benimle artık çalışmayacaklarını Fikri Murat Demir (şüpheli) ile çalışacaklarını söyledi. Bu vesileyle Demir ile tanışmış oldum. Fikri Murat Demir sayesinde toplamda üç farklı belediyelere ait ihale aldım. Bunlardan ilki İBB tarafından gerçekleştirilen 'kumbara' ihalesidir. Demir bana gelerek, 'Ben İBB'den çok fazla ihale aldım. Bu durum göze batmaktadır.' dedi. Bu ihaleyi benim üzerime yazdığını yan teklifleri ayarlayacaklarını söyledi ve A4 Grafik Matbaacılık isimli firmam üzerinden girmiş olduğum 4 milyon lira tutarlı ihaleyi kazandım. Gelen parayı Fikri Murat Demir'e yolladım." dedi.

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Kum, Avcılar Belediyesi tarafından 2024 yılındaki 23 Nisan organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaleye de Demir'in yönlendirmesiyle girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İhaledeki diğer şirketlerin yan tekliflerinin ayarlanması suretiyle ihale bana kaldı. Bu ihaleye hangi şirketim üzerinden girdiğimi hatırlamıyorum. E.G. isimli bir şahıs Fikri Murat Demir'in kontrolündeki şirketlerden bir tanesinin yöneticisidir. Bu ihalede teminatı veya ihale harcını yatıran kişi E.G'dir. 'Sistem' genellikle bu şekilde işlemektedir. Üçüncüsü Beşiktaş Belediyesi tarafından 23 Nisan 2024 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaledir. Aynı yöntemle ihale bana bırakıldı. Buradaki parayı henüz alamadım, alsaydım yine Fikri Murat Demir'e verecektim. Dördüncü olarak Fikri Murat Demir'in yönlendirmesi ile iki ayrı ihaleye yan teklif verdim ve benim yan teklif verdiğim teklifleri başkaca firmalar aldı. Bu ihalelere göstermelik olarak bana Fikri Murat Demir tarafından bildirilen bedelleri ihaleye teklif ettim. İhaleyi başkasının alacağını önceden biliyordum."

"FİKRİ MURAT DEMİR TARAFINDAN BU 'SİSTEMİ' YÖNETMEKTEDİR"

Taner Çetin'le doğrudan iletişim halinde olmadığını ifade eden Kum, "Taner Çetin ile sürekli iletişim halinde olan aralarının çok iyi olduğunu bildiğim kişi Fikri Murat Demir'dir. Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin ödeneğini kendisine yaptırıldığını, söylemişti. Murat Ongun (şüpheli) ve Fatih Keleş (şüpheli), Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış. Bu hususları Fikri Murat Demir'den duymuştum. Taner Çetin benden bizzat para talep etmemiştir ancak Fikri Murat Demir tarafından bu 'sistemi' yönetmektedir." şeklinde beyanda bulundu.

İNŞAAT TEKNİKERİNDEN KİPTAŞ'TA USULSÜZLÜK İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturmada, inşaat teknikeri Altan Gözcü, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdiği ifadesinin ardından "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Şüpheli Gözcü, şüpheli iş insanı Adem Soytekin'in ortak olduğu Asoy Karaca firmasında 2013'te idareci olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Kendisinin Soytekin'le çalışmaya başladıktan sonra inşaat işlerinin yapılmaya başlandığını, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra 2021'de KİPTAŞ sözleşmesi imzalandığını söyleyen şüpheli Gözcü, "Bu inşaat aslında İBB arsası olan Eyüp ilçesinde Yeşilpınar KİPTAŞ olarak bilinen projedir. Bu projeyi M*** - Y***** adi ortaklığı almıştır. M*** isimli firma bu inşaatın başladığı esnada C.A. isimli şahsa ait olsa da görünmeyen sahibi bu işi ayarlayan Adem Soytekin'dir. Soytekin tarihini tam hatırlamamakla beraber M**** inşaatı bir süre sonra kendi üstüne aldı. Yeşilpınar'ın projesinin satışları müteahhit tarafından C*** Gayrimenkul, 4* Gayrimenkul ve B*** K** AŞ. isimli emlakçılara verilmişti. Buradaki noter satışları bir ay içerisinde tamamlandı. Buradaki para KİPTAŞ'a yattı." diye konuştu.

"BİRÇOK KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞTİR"

Şüpheli Gözcü, söz konusu projenin başlangıcında vadelerin ilk olarak 60 ay olduğunu, bir süre sonra vadelerin kısaltılarak hızlı para tahsilatı yapılmaya başlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu müteahhit firma KİPTAŞ'tan talep eder KİPTAŞ da bu talebi değerlendirip kabul ederdi. Başta 60 ay vadeyle başlayan projenin bir süre sonra tüm borcu kapatma suretiyle devir işlemlerinin düzenlenmesi Ali Kurt (şüpheli-KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı) ile Soytekin'in arasındaki ilişkinin sonucunda meydana gelmiştir. Burada birçok kişi mağdur edilmiştir. Bu vade kısaltmaları nedeniyle 19 kişi temerrüde düşürülmüş, çekilen ihtarlarla bu daireler tekrardan firmanın uhdesine geçirilmiştir. Bu şahısların yatırdığı paraların yüzde 10'u cezai şart uygulanarak iade edilirdi. Her ne kadar bu işlem sözleşmeye uygun gibi gözükse de bunun planlaması Adem Soytekin ve Ali Kurt tarafından yapılıyordu."

Şüpheli Soytekin'in iptal edilen her daire için kendisine 50 bin lira komisyon teklifinde bulunduğunu, 19 dairenin parasının kendi hesabına yattığını ifade eden Gözcü, "KİPTAŞ ilk alan vatandaşlardan devirleri esnasında sözleşmeyle yüzde 2 komisyon almaktadır. Bu projede Soytekin herhangi bir dayanak olmadan KİPTAŞ'ın dışında kendisi de bu devirlerden yüzde 2 komisyon alınmasını zorunlu tutmuştur. Soytekin'e para yatırılmadan bu devirler yaptırılmıyordu. Bu devirlerden Adem Soytekin'in kardeşi F.S. ve E.T'nin kardeşi S.T. sorumluydu." dedi.

KİPTAŞ'TAN UCUZ DAİRE ALINDIĞI İDDİASI

Şüpheli Altan Gözcü, Pendik Arkatlı'da Asoy İnşaat, K**** İnşaat, L*** İnşaat adi ortaklığı tarafından yapılan KİPTAŞ projesinde, başta Adem Soytekin olmak üzere Soytekin'in şirket çalışanlarının ucuz fiyata birçok daire aldığını öne sürdü.

Dairelerin paralarını Soytekin'in daire alacak kişilere gönderdiğini, bu kişilerin de kendi hesaplarından KİPTAŞ'a para yatırdığını ileri süren Gözcü, dairelerin fiyatları yükseldiğinde satılan dairelerin paralarının elden Adem Soytekin'e teslim edildiğini iddia etti.

Gözcü, "Bildiğim kadarıyla S.A, M.E, V.B, S.A'nın eşi, babası ve şu an hatırlamadığım başka akrabaları ve kardeşi K.S'ye ait A*** inşaat firmasına bir kısım daireler alınmıştır. Bu dairelerden bir tanesi bildiğim kadarıyla Tuncay Yılmaz'ın eşine devrolmuştur. Yine burada kim olduklarını bilmediğim başkaca şirketlerin üzerlerine de ticari alanlar devrolmuştur. Adem Soytekin çalışma prensibi olarak işlerini gizli yaptığı için ben bu kadarına vakıf olabildim." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Kirazevler KİPTAŞ projesini A.K'ye ait K*** İnşaat yapmış gibi gözükse de bu projenin hem alınmasında hem satış işlemlerinde Adem Soytekin'in etkin olduğunu iddia eden Gözcü, söz konusu işlerin tamamını Soytekin'in organize ettiğini ileri sürdü.

Şüpheli Gözcü, Bağcılar projesinde N.K'ye alınan dairenin daha sonra K.S'nin şirketine veya kendisine devredildiğini belirterek, ifadesinde şunları anlattı:

"Ben 2024'ün eylül ayında Soytekin'in yanından ayrılarak V.B. ile çalışmaya başladım. İnşaatta kullanılan bazı malzemeleri KİPTAŞ'a satabiliriz düşüncesiyle görüşmeye gittik. Ertesi gün Adem Soytekin beni arayarak 'Sen benden habersiz nasıl KİPTAŞ'a gidersin?' diye bana kızdı. Ben de 'KİPTAŞ'a gitmek için birisinden izin almam gerektiğini bilmiyordum.' deyip kendisinden özür diledim. Adem Soytekin'in KİPTAŞ'ta hem Ali Kurt hem de birçok çalışanla ciddi irtibatları vardır. En küçük bilgi dahil kendisine gitmektedir. 2019'dan sonra Adem Soytekin İSTON, İSTAÇ ve KİPTAŞ'tan birçok iş almaya başladı. İSTON'da Y. isimli bir genel müdür yardımcısı ile çok sık görüşüyorlardı. Kendisi Beylikdüzü M*** ve Topkapı satış ofisine çok sık gelip giderdi. Bu bahsettiğim kişi bildiğim kadarıyla şu an İngiltere'dedir. Kendisiyle V.B. özel işleri takip etmekteydi ancak ben içeriklerini tam bilmemekteyim."

Gözcü, 2024'ün ilk aylarında Soytekin'in KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı B.U'dan bir araç devraldığını, söz konusu alım için 750 bin lirayı elden B.U'ya teslim ettiğini ifade ederek, "Bu araç satışı için bildiğim kadarıyla aracın ederi kadar bankadan da para gönderilmiştir. Bunun karşılığında ne yapıldığını bilmiyorum. Yine B.U. veya bir yakınının üzerine olan Ege Bölgesi'nde bulunan bir arsa, vekalet yoluyla Adem Soytekin'in üzerine alınmıştır. Ben sadece bu işlemlerin evraklarını gördüm, para alışverişiyle ilgili bir bilgim yoktur." dedi.