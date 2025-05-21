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İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız serbest bırakıldı

21.05.2025 - 13:48Güncellenme Tarihi:
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ertan Yıldız serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, yolsuzluk soruşturması kapsamında 21 Mart'ta yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla bugün serbest bırakıldı

 

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