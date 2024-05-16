(İBB HPV aşısı başvuru formu) İBB HPV aşısına kimler başvurabilir, HPV aşı randevusu nasıl alınır? Adım adım İstanbul HPV aşı başvurusu

HPV aşısı İBB başvuru formu İBB duyurusuyla birlikte sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda, HPV aşısının ücretsiz yapılacağı ve 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynlerinin başvuru yapabileceği belirtildi. Ücretsiz HPDV aşısı başvurusu "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" üzerinden, 9-26 yaş aralığındaki vatandaşlar tarafından yapılabilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlar İBB'ye bağlı tıp merkezlerinde HPV aşısı olabilecek.

9-26 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR VE GENÇLER YARARLANABİLECEK



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretsiz HPV aşısı uygulaması yapacaklarını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, 16 Mayıs'ta başlayacak uygulamadan 9-26 yaş arasındaki kişilerin faydalanabileceğini belirtti.



İmamoğlu, "Sözümüzü tutuyoruz. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlıyoruz. Ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artma eğiliminde. Aşının elimize ulaşan ilk dozları için başvuruları almaya başlıyoruz" dedi.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, HPV Aşı Uygulaması Projesi kapsamında;



İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan, 9-26 yaş arası bireyler/ ebeveynler başvuru formunu doldurabilir.



İBB HPV AŞISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İBB'nin HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen İstanbullular başvuru formuna "https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/" adresinden ulaşılabilecek.



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Başvurunuz onaylandığı takdirde uygulama öncesi tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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ÜCRETSİZ HPV AŞISI NEREDE YAPILIR?

Ücretsiz HPV aşısı, başvurusu onaylanan kişilere İBB'ye bağlı tıp merkezlerinde yapılacak.