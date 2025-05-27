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İBB Başkanveliki Nuri Aslan hakkında soruşturma

27.05.2025 - 11:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL (DHA)

İBB Başkanveliki Nuri Aslan hakkında soruşturma

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, sorgu işlemleri sırasında İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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