İBB Adayı Murat Kurum açıkladı! Anne ve babalara ücretsiz ulaşım, yeni evleneceklere 50 bin TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un açıklamaları şu şekilde: “1 Nisan’dan itibaren; tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul’u Büyütecek Kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere, İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artırıyoruz. İşlerini büyütmek istediklerinde; pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz.

ANNE, BABAYA ÜCRETSİZ ULAŞIM MÜJDESİ

İstanbul’da; çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi; yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.

İşte bu yoldaki ilk müjdemizi sunuyorum! Tüm üniversite öğrencilerimize; bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIMDA YÜZDE 40 İNDİRİM!

Gençlerimize; mevcut öğrenci tarifelesine ek olarak, yüzde 40 daha indirim yapacağız! Artık öğrenci bileti 5 lira 18 kuruşa; aylık abonman ise 250 liradan 150 liraya düşecek.

Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri; yüzde 50’ye varan indirimlerle gençlerimizin emrinde olacak. Bizim dönemimizde hiçbir öğrencimiz; aile hasreti çekmeyecek. Memleketine giderken; yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz.

Öğrenci evlerinde kalan gençlerimize; aylık 25 m3 doğalgaz desteği vererek kış aylarında yalnız bırakmayacağız. Bu şehirde yuva kurmak zor olmayacak. Ben kendimden biliyorum. Evlendim. Eşim de öğretmendi. Bir bulaşık makinesi alalım dedik. İnanın neredeyse birimizin maaşıyla onun taksitini ödüyorduk.

YENİ EVLENECEKLERE 50 BİN TL DESTEK

Bu yüzden sizlerin de aynı sıkıntıları yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle; 50 bin liralık maddi destekle, yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız.

GİRİŞİMCİ GENÇLERE 100 BİN TL HİBE

Göreve geldiğimizde; gençlerimizin; üretime ve istihdama katkı vermeleri adına; “ilk işinin sermayesini” biz veriyoruz. “İlk işim” kampanyamızla girişimci gençlerimiz, bizden hemen 100 bin lira hibe alacak ve işine başlayacak.

Ayrıca; İstanbul’un en merkezi alanlarında ilk ofisin bizden diyerek; tam 100 bin genç girişimcimize; tam donanımlı paylaşımlı ofisler sunuyoruz. Gençlerimiz yeni ofislerinde mesleklerini yapacak, iş stratejilerini buradan yönetecekler.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE YARI ZAMANLI İŞ İMKANI

İşte İşim-İstanbul projemiz! Bu projede süreç şöyle işliyor. Gençlerimiz Dijital İstanbul Mobil Aplikasyonuna giriyorlar. Sosyal hizmet alanında ilgili oldukları başlığı seçiyor; katılım taleplerini bize iletiyorlar. Biz de gerekli eğitimi ve sertifikaları sunuyoruz. Sonra gençler gidip o sosyal sorumluluk projesini tamamlıyorlar. Bu sayede de; hem milletimize hizmet ediyorlar, hem de belediye hizmetlerini ücretsiz kullanabilecekleri puanlar kazanıyorlar. Yine Üniversiteli gençlerimize; Belediyenin faaliyetlerinde saatte 200 lira gelir elde edecekleri yarı-zamanlı iş imkânları sunuyoruz ve gençlerimizi asla çaresiz bırakmıyoruz.

EMEKLİLERE 2500 TL İSTANBUL KART ÖDEMESİ

Bizim dönemimizde; İstanbul yeniden, vefanın şehri olacak. Büyükşehir büyüklerimizin ellerini asla bırakmayacak. Bu nedenle; emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 lira destek ödemesi yaparak; alışverişlerinde, sosyal hayatlarında, ulaşım ödemelerinde daima yanlarında olacağız. Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kuracağız. E-sağlık takip sistemiyle; yaşlılarımızın da her anında hep yanında olacağız. Büyüklerimizin sağlığını online olarak an be an takip edeceğiz.

'İSTANBUL ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜNÜN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ'

Göreve gelir gelmez, engelli kardeşlerimiz için “Engelsiz Seferberlik” ilan edeceğiz! Tüm İstanbulluların ellerini; engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz! İşe; tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezinin, hobi bahçesinin, atölyenin ve inovasyon merkezinin olduğu; İstanbul Özel Eğitim Kampüsünün inşasına süratle başlayacağız.

Burada çalışacak uzmanlarımız; 7/24 benim engelli kardeşime hizmetkâr olacak! İstanbul’umuzda hem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız; hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağız! Engelsiz Sosyal Yaşam Alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da çeşidini de hızla artıracağız. Otizmli bireyler için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki Otizm merkezini, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edeceğiz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

Hem alanları ile ilgili pratik yapma imkânı sunacağız; hem de öğretmen adayı üniversiteli gençlere ek bir gelir kapısı oluşturmuş olacağız. Ayrıca; bundan sonra, memur öğretmenlerimize olduğu gibi; sözleşmeli öğretmenlerimize de indirimli ulaşım desteği vereceğiz.

İstanbullular, kişibaşı insani su hakkı olarak ayda 500 litre ücretsiz su kullanıyorlar. Biz göreve gelir gelmez, bu miktarı, dünya standartlarına getirecek, yarı yarıya arttıracak ve tam 750 litreye çıkaracağız.

'FATURALARIN YÜZDE 50'Sİ BÜYÜKŞEHİRDEN'

Yeni Tarifelerimizle de vatandaşımızın yanında olacağız. Genç Tarifeyle; öğrenci evlerinin; Vefa Tarifesiyle, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerimizin; Büyük Aile tarifesiyle; kamu kurumlarından sosyal destek alan kardeşlerimizin; 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde, faturanın %50’si büyükşehirden olacak!

KÜÇÜK ESNAF TARİFESİYLE YÜZDE 50 İNDİRİM

Küçük Esnaf tarifemizle; 5 metreküpe kadar tüketimde %50 indirim uygulayacağız. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen benim esnaf kardeşim, bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek!

İSTANBULLU SANATÇILARA İLK ESER DESTEĞİ

İstanbullu genç sanatçılarımıza ilk eser desteği vereceğiz. Genç sanatçılarımıza yurtiçi ve yurt dışı eğitim desteği verecek, sokak sanatçılarımızın yanında olacağız.

Rami kütüphanemize üç kardeş kazandırıyoruz. Dış mekânlarıyla, açık yeşil alanlarıyla, ikramlarıyla; okuma sevdalılarına 7/24 hizmet edecek 3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kuruyoruz.

MÜZELER HAKKINDA

2016 yılında temeli atılan, 2019’da kaba inşaatı biten; ancak 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi’ni hızla tamamlıyoruz. Bu müzemiz, İstanbul’a ait tüm değerlerimizi, mirasımızı aynı çatı altında buluşturan; çok özel ve keyifli bir mekâna dönüşüyor.

Yenikapı Arkeoloji Müzesini, İstanbul Gravür Müzesi’ni, Etkileşimli İstanbul Biyografi Müzesi’ni ve İstanbul Gastronomi Müzesini kuruyoruz. Gastronomi merkezimize hem lezzetlerimizi tanıtacak, hem de bu alanda çalışmak isteyen insanımıza mesleki eğitimler vereceğiz.

'İSTANBUL BOTANİK BAHÇESİ TÜM TÜRKİYE'NİN SEMBOLÜ OLACAK'

Biz ise İstanbulumuza, onların şişirilmiş söylemleriyle ulaşabildikleri yeşil alanı, sadece tek projede kazandırıyoruz. Güngören’den daha büyük ve neredeyse Beyoğlu kadar geniş bir parkı, İstanbul’umuza hediye ediyoruz.

Bittiğinde dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan; 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alana sahip bu alanın ismi; İstanbul Botanik Bahçesi olacak. İstanbul Botanik Bahçesi; sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin sembolü olacak.

İstanbullular ulaşımı çok kolay olan bu parkın içindeki 10 kilometre monoray hattı ve 1 kilometre füniküler hattıyla, yorulmadan keyifli bir gezinti yapabilecekler. Dileyenler 12 km bisiklet yoluyla ve spor alanlarıyla gün boyu doğada spor yapabilecekler. Burada atlı spor alanları, paintball parkuru, dağ bisikleti rotaları, adrenalin parkları da bir arada bulunacak. İstanbul Botanik Bahçemiz şimdiden hayırlı olsun.

KIYI HATTINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kıyılarımız boyunca 6,2 milyon metrekare alanın çevre düzenlemesini yapıyoruz. Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndan başlayıp Kadıköy Meydanı’ndan Moda’ya uzanan kıyı hattını, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ortak bir projeyle düzenliyoruz.

Haydarpaşa-Kadıköy Meydanı-Moda arasındaki aksta; İstanbullular denizin ve tarihi dokunun keyfini bir arada yaşayacak. Yine Bostancı’dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandını, Pendik’te yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandırıyoruz.

'SIFIR ATIK EN BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BİRİ OLACAK'

Pendik, Haliç, Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar’ın kıyılarını, ilçe belediyelerimizle birlikte düzenliyoruz. Bu alanlarda da doğa yürüyüş parkurları, halk plajları ve kamp alanları açıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde küresel bir çevre seferberliğine dönüşen “Sıfır Atık”, en büyük projelerimizden biri olacak.

ÇİFTÇİLERİN ÜRÜNLERİNE YÜZDE 100 ALIM GARANTİSİ

Buradan müjdemizi veriyoruz. Çiftçilerimizin ürünlerine %100 alım garantisi vereceğiz; kuracağımız yöresel pazarlarda ve e-pazaryerlerinde çiftçimize doğrudan satış imkânı sunacağız."