I Harfi ile şehir isimleri - I ile başlayan şehirler...

I harfi ile başlayan ülkemizde iki şehir vardır. I harfi ile başlayan şehir isimleri Iğdır ve Isparta'dır.

I Harfi İle Şehir İsimleri

I harfi ile başlayan şehir olup olmadığı merak edilerek araştırılan konular arasındadır. Ülkemizde I harfi ile başlayan iki şehir bulunmaktadır. Türkiye'de I harfi ile başlayan şehirler arasında Iğdır ve Isparta bulunmaktadır. Iğdır Doğu Anadolu Bölgesinde, Isparta ise Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. I harfi ile başlayan dünyadaki şehirler ise Ilorin, Imperatiz, Indore, Insbruck, Inta, Inuvik, Inverlake, Inis Medin, Indagen, In Salah, Ida Grove, Immokalee ve Imperial Beach'dir. Dünyada I harfi ile başlayan yalnızca bir ülke vardır ve o ülke de Irak ülkesidir ve Orta Doğu'da yer almaktadır.

I İle Başlayan Şehirler

I ile başlayan şehirler araştırılan konulardan biridir. I ile başlayan ülkemizde iki şehir vardır. Bu şehirlerden biri Isparta diğeri ise Iğdır'dır. Irak ise dünyadaki I harfi ile başlayan tek ülkedir ve Irak da Orta Doğu'da yer almaktadır. I harfi ile başlayan dünyadaki şehirler şu şekildedir:

Ilorin (Nijerya)

Imperatiz (Brezilya)

Indore (Hindistan)

Insbruck (Avusturya)

Inta (Rusya)

Inuvik (Kanada)

Inverlake (Kanada)

Inis Medin (İrlanda)

Indagen (Papua Yeni Gine)

In Salah (Cezayir)

Ida Grove (Amerika Birleşik Devletleri)

Immokalee (Amerika Birleşik Devletleri)

Imperial Beach (Amerika Birleşik Devletleri)

I harfi ile başlayan ülkeler, dünya şehirleri ve şehirlerimiz internetten araştırılan konulardan biridir. Özellikle bazı sorularda, bulmacalarda I harfi ile başlayan ülkeler ya da şehirler sorulmaktadır. Bu nedenle bu şehirleri öğrenmek ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. I harfi ile başlayan Türkiye'de iki şehir vardır ve bu şehirler Iğdır ile Isparta şehirleridir. Dünyada I ile başlayan tek ülke ise Irak'tır.







