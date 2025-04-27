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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

27.04.2025 - 13:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi. 5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

HMGS sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.

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